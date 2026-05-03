Así fue la reacción de Colapinto al enterarse del accidente de Gasly: "¡Dios mío!"
Franco Colapinto fue informado por radio del accidente de su compañero y reaccionó de inmediato al conocer lo ocurrido en pista.
Franco Colapinto fue informado durante el Gran Premio de Miami sobre el accidente que dejó fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly. La comunicación se dio por radio, mientras el piloto argentino continuaba en pista en las primeras vueltas de la competencia.
El abandono de Gasly se produjo tras un toque con Liam Lawson que derivó en un vuelco y en daños que le impidieron seguir en carrera. El piloto francés logró salir del auto por sus propios medios.
Así se enteró Franco Colapinto del accidente de Gasly
Desde el equipo, el ingeniero de Colapinto, Stuart Barlow, le anticipó la situación: "Okay amigo, cuando dobles vas a ver el auto de Pierre ahí arriba inclinado. Está fuera, se fue caminando y está OK, como referencia". Ante esa información, el piloto argentino respondió: "¡Dios mío! ¿Está bien?".
Barlow volvió a intervenir para aclarar el estado de Gasly: "Sí, Pierre está bien, está fuera del auto, se fue caminando solo. Está bien".
*Video: Carburando
El intercambio se produjo mientras la carrera seguía en desarrollo y confirmó que el piloto francés no sufrió consecuencias físicas tras el incidente.