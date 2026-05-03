¡Se metió por todos lados! Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami

Franco Colapinto logró capitalizar los incidentes y escalar posiciones en un inicio de carrera marcado por maniobras al límite.

El piloto argentino avanzó en el clasificador pese a una partida complicada.

La Fórmula 1 se hizo esperar pero valió la pena: el Gran Premio de Miami empezó con todo y Franco Colapinto, que largó desde la cuarta fila, fue sobreviviente de una tremenda largada en la que pasó de todo.

Charles Leclerc tuvo una gran salida y se colocó rápidamente en la punta; detrás venía Max Verstappen, pero un trompo lo retraso y puso en riesgo al resto de pelotón que venía detrás.

Si bien es cierto que Colapinto se quedó en la largada, rápidamente aprovechó el incidente y logró adelantar varios autos, metiéndose entre medio de ellas.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami