¡Se metió por todos lados! Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami
Franco Colapinto logró capitalizar los incidentes y escalar posiciones en un inicio de carrera marcado por maniobras al límite.
La Fórmula 1 se hizo esperar pero valió la pena: el Gran Premio de Miami empezó con todo y Franco Colapinto, que largó desde la cuarta fila, fue sobreviviente de una tremenda largada en la que pasó de todo.
Charles Leclerc tuvo una gran salida y se colocó rápidamente en la punta; detrás venía Max Verstappen, pero un trompo lo retraso y puso en riesgo al resto de pelotón que venía detrás.
Si bien es cierto que Colapinto se quedó en la largada, rápidamente aprovechó el incidente y logró adelantar varios autos, metiéndose entre medio de ellas.
Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami
Llegó a colocarse sexto (largó octavo), hasta que fue superado por Lewis Hamilton, en una maniobra que fue investigada por los comisarios.