Sorpresa en el GP de Miami: cambio clave en la parrilla de salida y por qué beneficia a Colapinto

El sábado en el Gran Premio de Miami dejó una sorpresa que reacomodó la parrilla y le abrió una puerta interesante a Alpine . Es que sancionaron a Isack Hadjar por una infracción técnica: le quitaron todos sus tiempos de clasificación y pasó de largar 9° a hacerlo desde el último lugar.

Según el informe oficial, tras una revisión del delegado técnico de la FIA, se detectó que el auto de Hadjar tenía partes del piso que sobresalían 2 mm por fuera de lo permitido. El equipo no discutió la irregularidad y se confirmó la infracción al artículo C3.5.5 del reglamento técnico.

Como consecuencia, el auto N°6 fue descalificado de la qualy. Red Bull pidió que Hadjar pudiera largar igual, algo que finalmente se autorizó, aunque deberá hacerlo desde el último lugar.

La decisión de los comisarios pegó de lleno en el equipo francés. Pierre Gasly avanzó un lugar y ahora partirá 9°, mientras que Franco Colapinto, que ya estaba 8°, tendrá a su compañero justo detrás, lo que abre un abanico interesante en términos de estrategia.

El corrimiento también acomodó al resto: el nuevo 10° en la grilla pasa a ser Nico Hulkenberg. Pero más allá de los nombres, lo que cambia es el escenario para Alpine, que durante el fin de semana se mostró como el quinto equipo más competitivo y ahora ve más cerca la chance de meter a sus dos autos en los puntos.

En ese contexto, Colapinto aparece como una pieza clave. El argentino viene mostrando solidez en las largadas, un factor que puede inclinar la balanza en una carrera que promete ser movida, sobre todo por el clima. El GP fue adelantado y se largará a las 14 horas de Argentina (13 en Miami) por amenaza de tormenta eléctrica, lo que puede generar situaciones caóticas en pista. A estar atentos...

Así quedó la grilla para el Gran Premio de Miami