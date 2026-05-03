Un toque complicó a Nicolás Varrone, quien finalizó 13° en el GP de Miami y no pudo volver a sumar puntos

Un mini choque con Stenshorne hizo que Nicolás Varrone perdiera varias posiciones. Ante ello, finalizó 13° en Miami y no pudo volver a sumar puntos en la F2.

Nicolás Varrone terminó 13° en el GP de Miami y no pudo volver a sumar puntos.

El piloto argentino Nicolás Varrone finalizó en el 13° puesto en la carrera principal de Fórmula 2 en Miami y se quedó sin sumar puntos, en una competencia en la que estuvo cerca de la zona puntuable pero que terminó con sabor a frustración.

Varrone, que venía de completar un gran fin de semana con un cuarto puesto en la Sprint y una destacada clasificación, perdió una buena oportunidad a 20 minutos del final, cuando intentó una maniobra tras la recta larga y tocó a Martinius Stenshorne.

Nicolás Varrone tuvo un incidente con Stenshorne y se complicó en el GP de Miami El toque de Varrone con Stenshorne en el Gran Premio de Miami de la F2 X @ESPNArgentina El incidente también involucró a Laurens Van Hoepen y dejó al argentino relegado en el clasificador. Además, los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de 10 segundos, lo que complicó definitivamente sus chances de finalizar entre los diez primeros.

La competencia se desarrolló en una pista muy cambiante por las condiciones climáticas, un factor que volvió más complejo el trámite y obligó a los pilotos a administrar riesgos en cada maniobra.

De esta manera, Varrone cerró la final en el GP de Miami con sabor amargo: terminó 13° y no sumó puntos, luego de haber mostrado un ritmo competitivo durante todo el fin de semana y de haber conseguido sus primeros puntos en la categoría con el cuarto puesto en la Sprint.