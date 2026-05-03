Video: el impactante accidente de Pierre Gasly con Lawson en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tuvo un episodio de alta tensión en la vuelta 7 de las 57 programadas, cuando Pierre Gasly protagonizó un fuerte accidente que lo dejó fuera de competencia. El piloto francés, compañero de Franco Colapinto en Alpine , se vio involucrado en un toque que derivó en una impactante maniobra.

El incidente ocurrió tras un contacto con Liam Lawson . El golpe desestabilizó el monoplaza de Gasly , que terminó volcando en plena pista en una de las imágenes más impactantes de la carrera hasta ese momento.

A pesar de la violencia del accidente, Gasly logró salir del auto por sus propios medios, lo que llevó tranquilidad inmediata tanto a su equipo como al resto del paddock. Sin embargo, los daños en el vehículo hicieron imposible cualquier intento de continuar en carrera.

El episodio no fue el único de ese tramo de la competencia. Minutos antes, Isack Hadjar también había quedado fuera tras un accidente en solitario, lo que marcó una seguidilla de abandonos protagonizados por pilotos franceses.

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El abandono de Gasly representa un golpe para Alpine, que perdió una de sus unidades en una carrera que recién comenzaba y que ya mostraba un nivel de exigencia alto desde sus primeras vueltas.