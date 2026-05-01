¿Cambio de roles en Alpine? Gasly terminó detrás de Colapinto y no disimuló su malestar

En Alpine , la dinámica habitual entre Pierre Gasly y Franco Colapinto tuvo un giro llamativo en el Gran Premio de Miami . El francés, que suele quedar por delante del piloto argentino y asumir el rol de referencia dentro del equipo cuando hay problemas de rendimiento, esta vez terminó detrás en la clasificación sprint .

Mientras Colapinto logró una destacada actuación al ubicarse octavo en la qualy sprint, Gasly cerró la sesión en el décimo puesto. El resultado no solo marcó una pequeña ventaja deportiva para el argentino, sino que también alteró el orden interno habitual dentro del equipo en una jornada clave del fin de semana.

El viernes en el Miami International Autodrome dejó sensaciones encontradas en el garaje de Alpine . Por un lado, ambos coches lograron ubicarse dentro del top 10 en la clasificación sprint, un dato que el propio Gasly valoró como positivo para el equipo. Sin embargo, el rendimiento individual abrió lecturas distintas entre los pilotos.

Colapinto aprovechó un auto que mostró una mejora puntual y consiguió un resultado sorprendente en el inicio de la actividad. En contraste, Gasly reconoció no haberse sentido cómodo durante la jornad, incluso después de haber probado un nuevo alerón trasero.

Gasly, crítico con su rendimiento

Lejos de su habitual rol de referencia interna, Gasly fue quien puso sobre la mesa los problemas del equipo tras la clasificación sprint. El francés señaló que “algo no está funcionando del todo de mi lado en Miami” y explicó que sufrió “mucho patinaje de ruedas” durante la jornada.

Además, admitió que no lograron resolver las dificultades a tiempo dentro de un formato sprint que limita el análisis: “No tuvimos suficiente tiempo para llegar al fondo del problema”, expresó. Aunque valoró el resultado conjunto del equipo, también dejó en claro su preocupación por el rendimiento de cara a la carrera.

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El contraste con Colapinto, que esta vez terminó por delante, añadió un matiz particular a la jornada de Alpine, donde el orden interno habitual quedó parcialmente invertido y a Gasly no le gustó ni un poquito.