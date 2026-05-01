El momento en el que Franco Colapinto pasó a dominar la zona media en Miami

Franco Colapinto dio un paso clave en su evolución dentro de la Fórmula 1 y se posicionó como líder de la zona media tras una sólida actuación en las tandas largas del Gran Premio de Miami . El argentino mostró consistencia y ritmo en un contexto que permitió comparar con mayor precisión el rendimiento real de los equipos .

La única práctica del fin de semana, extendida a 90 minutos por ajustes reglamentarios , ofreció una oportunidad poco habitual para realizar simulaciones de carrera con alta carga de combustible. En ese escenario, los datos reflejaron tendencias más confiables que en un fin de semana convencional.

Si bien en la parte alta Mercedes volvió a marcar la referencia, lo más llamativo se dio en el pelotón intermedio, donde Colapinto logró destacarse por encima del resto y confirmar su crecimiento dentro de la categoría.

El piloto argentino registró el mejor promedio en tandas largas dentro de la zona media, con una diferencia de +1.32 segundos respecto al líder, un rendimiento que lo colocó por delante de sus rivales directos. Detrás suyo se ubicaron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, mientras que también mostró competitividad Carlos Sainz con Williams. Este escenario posiciona a Alpine como uno de los equipos más sólidos en ese grupo.

El formato sprint, sumado a la extensión de la práctica, permitió a los equipos trabajar con mayor volumen de datos en condiciones de carrera. A diferencia de otras fechas, la carga de combustible y la gestión de neumáticos tuvieron un peso menor como variables distorsivas.

En ese marco, el rendimiento de Colapinto cobra mayor valor, ya que no se trató de una vuelta aislada sino de un ritmo sostenido a lo largo de varias vueltas, un indicador clave de cara a la competencia.

La zona media, cada vez más definida

Detrás de Alpine y Haas, otros equipos mostraron un rendimiento más irregular. Algunos, como Red Bull y Cadillac, quedaron lejos en ritmo de carrera, mientras que otros ni siquiera completaron tandas largas representativas.

Esto refuerza la idea de que la pelea por el liderazgo de la zona media tiene protagonistas claros, con Colapinto emergiendo como una grata sorpresa en este tramo de la temporada.