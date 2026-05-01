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Franco Colapinto arrancó el GP de Miami con todo: fue 11° en la FP1 y llega bien parado a la qualy Sprint.
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Franco Colapinto finalizó 11° en la FP1 del GP de Miami: Leclerc arrasó con su Ferrari y fue 1°

Franco Colapinto arrancó el fin de semana en Miami con todo: mostró un gran ritmo y, con un tiempo de 1:31.015, se ubicó en el 11° lugar.

MDZ Deportes

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 11 durante la práctica libre del Gran Premio de Miami, en una sesión marcada por distintas estrategias de neumáticos y paradas en boxes. El joven de Pilar completó un total de 31 vueltas en el trazado estadounidense.

La actividad, correspondiente a la cuarta presentación de la Fórmula 1 este año, se desarrolló en el Autódromo Internacional de Miami, donde Colapinto salió a pista a los siete minutos de iniciada la tanda con neumáticos duros, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En su novena vuelta, y cuando se cumplía media hora de práctica, el argentino ingresó a boxes ubicado en el séptimo puesto. Permaneció allí durante 50 minutos antes de regresar con el mismo compuesto. Más adelante, volvió a detenerse a falta de 18 minutos, cuando marchaba noveno y acumulaba 24 giros.

Estrategias y cómo sigue el Gran Premio de Miami

En su última parada, Colapinto cambió los neumáticos duros por blandos y salió a pista para el tramo final de la sesión. Con ese compuesto completó los últimos diez minutos, que definieron su posición final en el undécimo lugar. Gasly, en tanto, finalizó octavo.

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El mejor tiempo de la práctica quedó en manos del piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Detrás se ubicaron el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton.

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La actividad continuará a las 17:30 (hora de Argentina) con la clasificación sprint, que ordenará la grilla para la carrera sprint del sábado, programada para las 13.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Miami

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Final de la FP1 en Miami: Colapinto 11° y Leclerc fue el más rápido

Franco Colapinto tuvo un buen comienzo de fin de semana en Miami y en la FP1 fue 11° con un tiempo de 1:31.015 mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 8°. Por su parte, Charles Leclerc arrasó con su Ferrari y marcó el mejor tiempo de la tanda (1:29.310). Detrás de él se ubicaron Max Verstappen y Oscar Piastri.

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Gran vuelta de Colapinto con las gomas blandas: se metió 8°

En su vuelta rápida con las gomas blandas, el argentino volvió a mostrar un gran ritmo y marcó un tiempo de 1:31.015 que lo ubicó en el 8° lugar.

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Colapinto sale con gomas blandas para hacer una "mini prueba de clasificación"

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Colapinto prueba con tanque lleno

El argentino está reconociendo la pista de cara a la carrera del domingo y por eso hace un stint para probar registros. Ahora, su última vuelta es de 1:34:00.

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Colapinto vuelve a la pista y buscará seguir mejorando sus tiempos

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Leclerc se mete 1° y Gasly regresa a la pista

El monegasco de Ferrar está primero con un tiempo de 1:29.855. Por su parte, Alpine mandó al piloto francés de nuevo a girar y en breve lo hará con Colapinto.

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Colapinto vuelve al box a la espera de una segunda salida

Dio la vuelta de instalación con la goma dura nueva y ahora el argentino sí se queda dentro del garage, al igual que su compañero Gasly. Está 8°.

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Antonelli demuestra porqué es el líder: P1

Con un tiempo de 1m30s079, el italiano pasa al frente del clasificador, con 217 milésimas de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari). Tercero está el campeón Norris, a 256.

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Sigue mejorando sus tiempos Colapinto: ahora se ubicó 7° por delante de Gasly

El pilarense de 22 años sigue marcando grandes tiempos en la Florida y ahora en su tercera vuelta rápida, giró en un tiempo de 1:31.480 que lo posición 7°.

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Tiempazo de Franco Colapinto en su segundo giro rápido: se posicionó 9°

El piloto argentino marcó una gran vuelta en su segundo giro rápido y con un tiempo de 1:31.799 se ubicó en el 9° lugar.

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Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la FP1 de Miami

Franco Colapinto salió por primera vez en su carrera al circuito de Miami y en su primera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:33.420 con gomas duras.

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Sale Franco Colapinto a la pista

Alpine mandó al piloto argentinos tras unos minutos a la espera de que la pista tenga las mejores condiciones.

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Charles Leclerc marca el mejor tiempo hasta el momento

El piloto de Scuderia Ferrari marcó el mejor tiempo hasta el momento en la práctica de Miami: 1:31.874

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Sin tiempos y 13 pilotos en la pista

Es un inicio tranquilo en Miami, sin demasiada actividad. Franco Colapinto sigue en el box de Alpine.

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Comienza la FP1 del GP de Miami

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La práctica del GP de Miami será de 90 minutos tras el cambio de reglamento de la FIA

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