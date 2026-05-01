Franco Colapinto finalizó 11° en la FP1 del GP de Miami: Leclerc arrasó con su Ferrari y fue 1°
Franco Colapinto arrancó el fin de semana en Miami con todo: mostró un gran ritmo y, con un tiempo de 1:31.015, se ubicó en el 11° lugar.
Franco Colapinto arrancó el fin de semana en Miami con todo: mostró un gran ritmo y, con un tiempo de 1:31.015, se ubicó en el 11° lugar.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 11 durante la práctica libre del Gran Premio de Miami, en una sesión marcada por distintas estrategias de neumáticos y paradas en boxes. El joven de Pilar completó un total de 31 vueltas en el trazado estadounidense.
La actividad, correspondiente a la cuarta presentación de la Fórmula 1 este año, se desarrolló en el Autódromo Internacional de Miami, donde Colapinto salió a pista a los siete minutos de iniciada la tanda con neumáticos duros, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly.
En su novena vuelta, y cuando se cumplía media hora de práctica, el argentino ingresó a boxes ubicado en el séptimo puesto. Permaneció allí durante 50 minutos antes de regresar con el mismo compuesto. Más adelante, volvió a detenerse a falta de 18 minutos, cuando marchaba noveno y acumulaba 24 giros.
En su última parada, Colapinto cambió los neumáticos duros por blandos y salió a pista para el tramo final de la sesión. Con ese compuesto completó los últimos diez minutos, que definieron su posición final en el undécimo lugar. Gasly, en tanto, finalizó octavo.
El mejor tiempo de la práctica quedó en manos del piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Detrás se ubicaron el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton.
La actividad continuará a las 17:30 (hora de Argentina) con la clasificación sprint, que ordenará la grilla para la carrera sprint del sábado, programada para las 13.