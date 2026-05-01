Franco Colapinto finalizó 11° en la FP1 del GP de Miami: Leclerc arrasó con su Ferrari y fue 1°

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 11 durante la práctica libre del Gran Premio de Miami, en una sesión marcada por distintas estrategias de neumáticos y paradas en boxes. El joven de Pilar completó un total de 31 vueltas en el trazado estadounidense.

La actividad, correspondiente a la cuarta presentación de la Fórmula 1 este año, se desarrolló en el Autódromo Internacional de Miami, donde Colapinto salió a pista a los siete minutos de iniciada la tanda con neumáticos duros, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En su novena vuelta, y cuando se cumplía media hora de práctica, el argentino ingresó a boxes ubicado en el séptimo puesto. Permaneció allí durante 50 minutos antes de regresar con el mismo compuesto. Más adelante, volvió a detenerse a falta de 18 minutos, cuando marchaba noveno y acumulaba 24 giros.

Estrategias y cómo sigue el Gran Premio de Miami En su última parada, Colapinto cambió los neumáticos duros por blandos y salió a pista para el tramo final de la sesión. Con ese compuesto completó los últimos diez minutos, que definieron su posición final en el undécimo lugar. Gasly, en tanto, finalizó octavo.

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