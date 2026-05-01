La revelación de Colapinto sobre cambios en el auto de Gasly para el GP de Miami: "Un par de mejoras grandes"

Se terminó la espera. Tras más de un mes sin carreras, este viernes vuelve a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami , la cuarta carrera de la temporada tras las suspensiones de los GP de Baréin y Arabia Saudita. Para Alpine será una jornada más que particular debido a que llevará varias actualizaciones en los autos de Franco Colapinto y de Pierre Gasly .

A pesar de que la escudería con sede en Estone no informó sobre los grandes cambios en los monoplazas de sus pilotos, quien sí lo hizo fue el pilarense de 22 años tras una entrevista desde el paddock del circuito callejero estadounidense.

En diálogo con Adrián Puente, periodista que cubre la F1 en Fox Sports, Colapinto dio a conocer que su A526 y el de Gasly tendrán nuevas configuraciones luego de las primeras tres carreras, aunque no serán las mismas entre un monoplaza y otro: “Hay un par de mejoras, hay un par de cosas grandes. Hay un alerón trasero que no lo voy a tener yo, pero es una mejora importante para el auto (NdR: de Gasly ). Hay otras cosas más chiquitas, veremos como funciona”, lanzó.

Por otro lado, el argentino aseguró que tanto para él como para Alpine es importante volver a sumar en el Gran Premio de Miami para evaluar las mejoras que tienen los autos y por la doble oportunidad de sumar puntos (ya que este fin de semana habrá carrera y también Sprint): “Si las mejoras van bien, tendremos el mismo alerón trasero en Canadá en los dos autos. Creo que es una buena mejora bastante clara. En Canadá lo vamos a tener más claro”, aseguró.

Por último, Franco Colapinto se refirió a los cambios en el reglamento que implementó la FIA para esta carrera: “El reglamento va a ir cambiando, o eso creo. Depende mucho de la parte eléctrica, la batería y la carga que uno tiene. Eso no se siente natural por ahora, la F1 está trabajando para mejorarlo y creo que lo van a poder hacer”, concluyó.