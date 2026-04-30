Gasly analizó el fenómeno Colapinto en la Fórmula 1 y sorprendió a todos: "Nunca había visto algo así"

La Fórmula 1 retoma su calendario este fin de semana con el Gran Premio de Miami , luego de un parate de varias semanas que incluyó cambios en el cronograma y un evento que tuvo como protagonista a Franco Colapinto en Buenos Aires, donde encabezó una exhibición multitudinaria en Palermo .

La expectativa crece en torno a la cuarta fecha de la temporada 2026, que marcará el regreso de la actividad oficial tras un período sin competencia y con los equipos llegando con actualizaciones en sus monoplazas.

En ese contexto, el impacto generado por Colapinto fuera de la pista también se trasladó al paddock, donde su compañero en Alpine , Pierre Gasly , no ocultó su sorpresa por la magnitud del fenómeno que rodea al argentino.

El piloto francés siguió a la distancia lo ocurrido en las calles de Buenos Aires, donde cerca de 600.000 personas se acercaron para ver a Colapinto en acción en un evento que marcó un hito reciente para el automovilismo en Argentina.

Consultado por Motorsport en la previa del GP de Miami, Gasly no dudó en destacar lo que generó su compañero. “Fue bastante increíble”, señaló. “Lo estuve siguiendo a través de nuestras redes sociales, casi como si fuera en vivo, y fue una locura. Creo que hoy (Colapinto) probablemente tenga la comunidad más grande detrás suyo de todos los pilotos del paddock”.

El francés también puso en valor el respaldo constante de los fanáticos: “Es realmente impresionante ver cuánto apoyo y cuánto interés está viniendo desde Argentina, porque nunca había visto algo así antes de que Franco llegara a la parrilla”.

Un apoyo que trasciende la pista

Gasly profundizó su análisis y remarcó el carácter colectivo del fenómeno que rodea a Colapinto dentro de la Fórmula 1. “Es como si todo un país se hubiera sumado al deporte en el momento en que él apareció. Me gusta eso. Me gusta ver que el país, pase lo que pase, apoya a su piloto de la manera en que lo hace, así que es bastante fascinante”, agregó.

Las imágenes del Road Show en Buenos Aires, que reunió a una multitud, reforzaron esa percepción dentro del paddock y consolidaron la figura del argentino como uno de los pilotos con mayor proyección mediática.

Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo

El objetivo de Gasly en Miami

En lo deportivo, Gasly llega a Miami con la intención de sostener el rendimiento que mostró Alpine en el inicio de la temporada, donde logró sumar puntos en las tres carreras disputadas.

“Ese es claramente el objetivo. Sabemos que va a ser una carrera de desarrollo y será interesante ver aquí, después de cinco semanas, a todos llegando con piezas nuevas y comprobar si eso cambia ligeramente el orden”, explicó.

Además, analizó la competitividad de la zona media: “Al final del día todo sigue estando extremadamente apretado. Especialmente en nuestra zona, hay una brecha mayor con los de adelante, pero no creo que sea imposible reducirla en las próximas semanas”.

pierre gasly1 Pierre Gasly sumó puntos en las tres primeras carreras del año. X @LucianoYoma

Finalmente, también advirtió sobre el potencial de otros equipos: “Red Bull definitivamente va a ser una amenaza porque, conociendo su capacidad y potencial, estoy seguro de que resolverán sus problemas bastante rápido. Pero sería genial mantenernos por delante de ellos el mayor tiempo posible”.