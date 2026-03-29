Pierre Gasly lidera el impulso de Alpine, que ya es quinto en el campeonato de constructores
El francés Pierre Gasly volvió a sumar y consolidó el avance del equipo en el inicio de temporada.
Pierre Gasly firmó una destacada actuación en el Gran Premio de Japón al finalizar en la séptima posición, en una carrera exigente que volvió a mostrar signos positivos para Alpine. El piloto francés cruzó la meta por delante del neerlandés Max Verstappen, en un duelo que se mantuvo durante varios tramos y que exigió máxima concentración.
El resultado le permitió a Gasly sumar puntos por tercera carrera consecutiva, cumpliendo con uno de los objetivos planteados por el equipo al inicio de la temporada.
Un rendimiento que ilusiona a Alpine
Tras la competencia, el propio Gasly destacó el nivel del monoplaza y aseguró: “Es el mejor coche que he tenido en toda mi carrera en F1”, reflejando la confianza que atraviesa el equipo.
Además, el francés describió la exigencia del duelo en pista y explicó: “Verstappen me presionó mucho; intenté ir lo más rápido posible, sin preocuparme por los neumáticos y sin cometer errores”.
Con este resultado, la escudería francesa se ubica en la quinta posición del campeonato de constructores con 16 puntos (los mismos que Red Bull), de los cuales 15 corresponden a Gasly y uno a Franco Colapinto, consolidando un inicio de temporada prometedor.