Otra buena largada de Franco Colapinto: volvió a esquivar un auto que se quedó parado
Franco Colapinto largó 15º, evitó un incidente en la salida y escaló posiciones en las primeras vueltas del Gran Premio de Japón.
Franco Colapinto no tuvo un buen comienzo en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, con actuaciones complicadas tanto el viernes como el sábado. Por lo que los ojos estaban puestos en lo que pudiera lograr durante la largada, a este punto, su gran fuerte.
En el circuito de Suzuka, el piloto argentino de Alpine largó 15º y apenas se apagaron los semáforos consiguió avanzar una posición, esquivando a Nico Hulkenberg que se quedó parado.
Así fue la largada de Franco Colapinto en Suzuka
Más adelante, Colapinto consiguió adelantar a Bortoleto, metiéndose P13 en las primeras vueltas y con la ilusión intacta de volver a sumar puntos esta temporada.