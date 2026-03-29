El escalofriante accidente por el que se retrasó la largada del Gran Premio de Japón

Un fuerte accidente en la Porsche Cup obligó a realizar reparaciones de urgencia en Suzuka y demoró el inicio de la carrera.

Trabajos contrarreloj en Suzuka tras el accidente que obligó a retrasar la largada.

La largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 sufrió un inesperado retraso este domingo luego de un fuerte accidente ocurrido en una de las categorías soporte del fin de semana. La situación obligó a modificar el cronograma en el circuito de Suzuka y generó gran impacto entre equipos y aficionados.

La FIA informó que el arranque de las vueltas de formación de la tercera fecha del calendario de la Fórmula 1 se retrasó debido a los daños en el circuito como consecuencia de un accidente en la Porsche Cup, competencia que se disputaba previamente en el trazado japonés.

La categoría monomarca protagonizó un fuerte impacto en la curva 12, uno de los sectores más exigentes del circuito, lo que obligó a desplegar tareas adicionales de reparación antes del inicio de la carrera principal.

Fuerte accidente en la Porsche Cup en la previa de la F1 Fuerte accidente en la Porsche Cup en la previa de la F1 Trabajos urgentes en Suzuka tras el impacto Según detalló el organismo rector, el retraso también se trasladó a la vuelta previa al arranque, lo que implicó una reorganización total de los tiempos previstos para la competencia. Los comisarios y operarios trabajaron contrarreloj para garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

El incidente generó daños en las defensas y sectores clave del asfalto, por lo que se debió intervenir de inmediato para dejar el circuito en condiciones óptimas para la Fórmula 1, que disputa su tercera fecha de la temporada.