El desconcierto de Franco Colapinto por la abismal diferencia con Pierre Gasly en la FP3: "No entiendo"

Franco Colapinto se mostró "perdido" por la diferencia de tiempos con su compañero durante la última práctica libre en Suzuka.

Franco Colapinto protagonizó un momento llamativo durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, al manifestar por radio su desconcierto respecto a la diferencia de rendimiento con su compañero Pierre Gasly.

El piloto argentino, que logró marcar un tiempo competitivo durante las primeras vueltas en el trazado de Suzuka, no logró encontrar una explicación clara a la brecha registrada en los parciales, lo que derivó en un intercambio con su equipo que dejó al descubierto su análisis en tiempo real.

“La verdad es que no entiendo muy bien la diferencia. Estoy bastante perdido, es una diferencia muy grande”, expresó Colapinto, evidenciando su sorpresa por la diferencia de rendimiento entre los dos Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2037724988812243344&partner=&hide_thread=false Franco no entiende la diferencia con Pierre:



"La verdad es que no entiendo muy bien la diferencia. Estoy bastante perdido, es una diferencia muy grande". pic.twitter.com/HwNFmFrMJH — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 28, 2026 Las diferencias entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en la FP3 La diferencia entre Colapinto y Gasly se construyó a lo largo de los tres sectores del circuito. Tomando la vuelta de carrera previa a la comunicación, en el primer parcial, la brecha fue mínima, de apenas 0,100 décima, lo que reflejó un inicio de vuelta competitivo por parte del argentino.

Sin embargo, en el segundo sector la distancia se amplió considerablemente: más de 0,300 décimas, mientras que en el tercer tramo del circuito se registró una pérdida adicional similar. Esta suma de parciales explica la distancia final entre ambos pilotos.