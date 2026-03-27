En vivo: Franco Colapinto marcó un tiempazo en la FP3 del Gran Premio de Japón

Luego de un primer día difícil en Suzuka, Franco Colapinto y Alpine vuelven a salir al histórico circuito en la ciudad nipona con la confianza de mostrar la imagen que dejaron en el Gran Premio de China. Previo a lo que será la prueba de clasificación, el piloto oriundo de Pilar tendrá que afrontar a las 23:30 (hora de Argentina) la FP3 del Gran Premio de Japón.