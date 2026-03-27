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Franco Colapinto sale a la pista para disputar la última práctica en Suzuka.&nbsp;
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En vivo: Franco Colapinto marcó un tiempazo en la FP3 del Gran Premio de Japón

En su tercer giro rápido, Franco Colapinto voló con su Alpine y marcó un tiempo de 1:32.349 con las gomas medias. De esta manera, quedó a 1 décima de Gasly.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Japón

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Antonelli deja en claro que Mercedes es la escudería a batir

El italiano se pone primero en su intento inicial, con seis décimas de diferencia sobre Leclerc. Su registro es de 1:30.418. Russell, en tanto, está abriendo vuelta.

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Colapinto, a pura muñeca en Japón

El argentino, que ahora hace un breve paso por el box para un ajuste y aprovecha para practicar la salida desde la calle de boxes, mostró muñeca unos giros atrás.

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Tremenda vuelta de Colapinto en Suzuka

En su tercer giro rápido, el piloto argentino voló con su Alpine y marcó un tiempo de 1:32.349 con las gomas medias. De esta manera, quedó a 1 décima de su compañero de equipo.

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Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Franco Colapinto mejoró su tiempo y ahora giró en 1:33.147, aunque no le alcanzó para superar a su compañero de equipo.

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Gasly, ocho décimas más rápido que Colapinto

El francés firma un tiempo de 1:32.860. En la pista ya son seis pilotos ahora: además de los hombres de Alpine y Checo Pérez, están Hamilton, Bottas y Stroll.

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Primer tiempo de Colapinto en la FP3

Franco Colapinto fue el único piloto en salir a la pista y en su primera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:333.665 con las gomas medias.

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Franco Colapinto, el primer piloto en salir a la pista

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En 10 minutos comienza la FP3

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