Atento, Colapinto: la decisión de la FIA tras el incidente con Max Verstappen en la FP2 del GP de Japón

Franco Colapinto tuvo un incidente con el tetracampeón del mundo de Red Bull y los comisarios deportivos de la FIA tomaron una decisión al respecto.

El saludo entre Franco Colapinto y Max Verstappen tras la carrera en Las Vegas.

La jornada del viernes en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 finalizó en la madrugada argentina con la segunda práctica libre, que tuvo como líder a Oscar Piastri, seguido por los pilotos de Mercedes (Antonelli 2° y Russell 3°), mientras que Franco Colapinto culminó en la 17° posición.

El argentino, al igual que su compañero Pierre Gasly, tuvo dificultades para encontrar ritmo en el Circuito de Suzuka con el A526 de Alpine, por lo que deberán ajustar distintos aspectos de cara a la clasificación del sábado (3:00 hora de Argentina), previo paso por un nuevo entrenamiento a las 23:30 de este viernes.

Más allá del rendimiento en pista, Colapinto también estuvo pendiente de la investigación que llevaban adelante los comisarios de la FIA por un supuesto manejo errático al inicio de la sesión, que casi provoca un incidente con Max Verstappen.

Video: el incidente entre Colapinto y Verstappen en la FP2 de Japón El incidente entre Colapinto y Verstappen en la FP2 de Japón @SC_ESPN La FIA le hizo una advertencia a Colapinto tras su incidente con Verstappen Finalmente, las autoridades resolvieron sancionarlo únicamente con una advertencia y sin consecuencias mayores, al considerar el contexto de la maniobra y que no generó un perjuicio significativo para el tetracampeón del mundo neerlandés.

Según el informe oficial, el piloto argentino reconoció haber obstaculizado al auto de Verstappen tras calcular mal la velocidad de aproximación e intentar acelerar para evitar interferir, aunque sin éxito. Por su parte, los comisarios deportivos de la FIA concluyeron que se trató de una obstrucción innecesaria, pero aplicaron la penalización habitual para estos casos en prácticas libres: una advertencia.