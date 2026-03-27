El brutal sincericidio de Colapinto tras completar las prácticas en Japón: "Ha sido un día complicado"

Luego de finalizar 16° y 17° en las primeros dos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, Colapinto habló con la prensa y analizó su rendimiento.

Franco Colapinto fue tajante al analizar su rendimiento en la FP1 y FP2 de Japón.

Franco Colapinto tuvo su estreno en Suzuka, un circuito con mucha historia y muy difícil para los nuevos pilotos que manejan por primera vez en esta pista. En la FP1 del Gran Premio de Japón, el piloto argentino finalizó en el 16° lugar mostrando un buen ritmo y marcando un tiempo de 1:33.361.

Sin embargo, en la FP2, el pilarense bajó su rendimiento y eso generó preocupación en el box de Alpine de cara a lo que será la clasificación y la carrera del domingo: terminó en la 17- posición con una marca de 1:32.438.

El análisis de Franco Colapinto tras completar las primeras dos prácticas en Suzuka Luego de bajarse de su A526, Franco Colapinto pasó por el famoso “corralito” y habló con los medios donde analizó con mucha honestidad su performance en su primer día en Suzuka: "En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en este circuito legendario. Ha sido genial experimentarlo con un monoplaza de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales", comenzó.

colapinto fp2 Franco Colapinto fue 17° en la FP2 de Suzuka. X @AlpineF1Team "Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta. Al final de la primera sesión de entrenamientos libres estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad", agregó.