Franco Colapinto terminó 17º en la FP2 y preocupa el rendimiento de Alpine en Japón

Su compañero, Pierre Gasly –que sumó puntos en las dos primeras carreras del año-, tuvo una leve mejoría pero tampoco pudo salvar la tanda y fue P14. Si bien se trata de prácticas libres, preocupa el rendimiento de la escudería francesa de cara al resto del fin de semana.

alpine fp2 No fue una buena primera jornada para Franco Colapinto y Alpine en Suzuka. X @AlpineF1Team La gran novedad de la tanda la dejó McLaren: Oscar Piastri (que, de momento, no corrió ni una sola vuelta de carrera en lo que va de la temporada) se quedó con el mejor registro: 1:30.133. Detrás suyo se ubicaron los hasta ahora imbatibles Mercedes: primero Kimi Antonelli y después George Russell.

oscar piastri Oscar Piastri marcó el mejor tiempo en la FP2 y McLaren se mete en la lucha. X @F1 Lando Norris sorteó algunos inconvenientes y logró marcar el cuarto mejor tiempo, justo por delante de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El “mejor del resto” fue Audi, con Hulkenberg (7º).