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Franco Colapinto durante la FP2 en Suzuka.
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Franco Colapinto terminó 17º en la FP2 y preocupa el rendimiento de Alpine en Japón

El piloto argentino, Franco Colapinto, no logró marcar buenos tiempos en las segundas prácticas libres. Su compañero, Pierre Gasly, fue P14.

MDZ Deportes

Su compañero, Pierre Gasly –que sumó puntos en las dos primeras carreras del año-, tuvo una leve mejoría pero tampoco pudo salvar la tanda y fue P14. Si bien se trata de prácticas libres, preocupa el rendimiento de la escudería francesa de cara al resto del fin de semana.

alpine fp2
No fue una buena primera jornada para Franco Colapinto y Alpine en Suzuka.

No fue una buena primera jornada para Franco Colapinto y Alpine en Suzuka.

La gran novedad de la tanda la dejó McLaren: Oscar Piastri (que, de momento, no corrió ni una sola vuelta de carrera en lo que va de la temporada) se quedó con el mejor registro: 1:30.133. Detrás suyo se ubicaron los hasta ahora imbatibles Mercedes: primero Kimi Antonelli y después George Russell.

oscar piastri
Oscar Piastri marcó el mejor tiempo en la FP2 y McLaren se mete en la lucha.

Oscar Piastri marcó el mejor tiempo en la FP2 y McLaren se mete en la lucha.

Lando Norris sorteó algunos inconvenientes y logró marcar el cuarto mejor tiempo, justo por delante de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El “mejor del resto” fue Audi, con Hulkenberg (7º).

Franco Colapinto finalizó en la 17ª posición, a 2.305 segundos de Oscar Piastri, y se ubicó por delante de Valtteri Bottas y Fernando Alonso.

Cómo sigue la agenda de Colapinto en Japón

Franco Colapinto volverá a salir a la pista a las 23:30 para completar la última sesión de prácticas antes de la prueba de clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se correrá el Gran Premio de Japón.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Japón

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Terminó la FP2

Piastri marcó el mejor tiempo. Colapinto fue P17 y Pierre Gasly P14.

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Últimos minutos

Piastri mantiene el mejor tiempo de la FP2, seguido por los Mercedes de Antonelli y Russell. Detrás, las Ferrari de Leclerc y Hamilton.

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Pocos cambios en la FP2

En la segunda parte de las prácticas no hay demasiados cambios respecto de los tiempos de punta. Alpine sigue lejos, con Gasly P14 y Colapinto P16.

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Alpine prueba

Pierre Gasly mejora su tiempo con neumáticos duros; Colapinto sale a pista con blandos.

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Piastri baja el tiempo de Leclerc

El piloto australiano de McLaren lidera las prácticas con un tiempo de 1:30.133.

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Norris sale a pista

McLaren logró solucionar los problemas en el monoplaza de Lando Norris, y el vigente campeón del mundo finalmente salió a pista.

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Ferrari, en la cima

Charles Leclerc ahora manda en las prácticas libres, con un tiempo de 1:31.019.

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Colapinto, bajo investigación

La FIA investiga a Colapinto y Verstappen por un incidente en la Curva 15 (conducción errática).

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Problemas para Albon

El Williams de Albon se queda parado en la Curva 1. No hay bandera roja.

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Buen comienzo de Franco

Colapinto baja su registro y se ubica P11.

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McLaren da pelea

Oscar Piastri marca una buena vuelta rápida y supera a los Mercedes en el inicio de la FP2.

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Colapinto, con medios

Todos los pilotos en pista, salvo Lando Norris y Sergio Pérez. La mayoría con neumáticos medios.

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3:00 Comenzó la FP2 en Suzuka

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