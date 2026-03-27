Franco Colapinto terminó 17º en la FP2 y preocupa el rendimiento de Alpine en Japón
El piloto argentino, Franco Colapinto, no logró marcar buenos tiempos en las segundas prácticas libres. Su compañero, Pierre Gasly, fue P14.
El piloto argentino, Franco Colapinto, no logró marcar buenos tiempos en las segundas prácticas libres. Su compañero, Pierre Gasly, fue P14.
Franco Colapinto y Alpine tuvieron unas segundas prácticas libres complicadas. Después de haber finalizado 16º en la FP1 del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, el piloto argentino no pudo mejorar demasiado y terminó P17 tan solo unas horas después, en el circuito de Suzuka.
Su compañero, Pierre Gasly –que sumó puntos en las dos primeras carreras del año-, tuvo una leve mejoría pero tampoco pudo salvar la tanda y fue P14. Si bien se trata de prácticas libres, preocupa el rendimiento de la escudería francesa de cara al resto del fin de semana.
La gran novedad de la tanda la dejó McLaren: Oscar Piastri (que, de momento, no corrió ni una sola vuelta de carrera en lo que va de la temporada) se quedó con el mejor registro: 1:30.133. Detrás suyo se ubicaron los hasta ahora imbatibles Mercedes: primero Kimi Antonelli y después George Russell.
Lando Norris sorteó algunos inconvenientes y logró marcar el cuarto mejor tiempo, justo por delante de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El “mejor del resto” fue Audi, con Hulkenberg (7º).
Franco Colapinto finalizó en la 17ª posición, a 2.305 segundos de Oscar Piastri, y se ubicó por delante de Valtteri Bottas y Fernando Alonso.
Franco Colapinto volverá a salir a la pista a las 23:30 para completar la última sesión de prácticas antes de la prueba de clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se correrá el Gran Premio de Japón.