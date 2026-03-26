Franco Colapinto reveló con qué figura de la Fórmula 1 comparte su fanatismo por Boca

Colapinto contó qué rival en la grilla también simpatiza por el Xeneize y dejó una confesión inesperada en la previa del GP de Japón.

El viernes pasado, Boca Juniors había felicitado a Franco Colapinto por su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto sigue dando que hablar dentro y fuera de la pista. En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto argentino sorprendió al revelar que otro corredor de la Fórmula 1 también es hincha de Boca, algo que no tardó en generar repercusión entre los fanáticos.

El joven de Alpine, reconocido por su pasión por el Xeneize, contó que el mexicano Sergio Checo Pérez comparte su amor por los colores azul y oro. La confesión llegó durante una entrevista en la que repasaba su relación con otros pilotos de la categoría y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Checo es de Boca, ¿cómo no voy a ser amigo de Checo? Para mí es el mejor de la Fórmula 1”.

Franco Colapinto contó qué otro piloto de la F1 es hincha de Boca Colapinto reveló qué otro piloto de la F1 es hincha de Boca Colapinto reveló qué otro piloto de la F1 es hincha de Boca ESPN Más allá del guiño futbolero, Colapinto también destacó el vínculo personal que tiene con el experimentado piloto. “Desde muy chiquito era su fan. Correr contra él, contra Lewis (Hamilton), contra todos esos pilotos, es un placer enorme”, expresó, valorando la posibilidad de competir contra figuras de primer nivel.

En ese sentido, el argentino remarcó lo importante que es tener referentes dentro de la categoría y cómo eso impacta en su crecimiento. Incluso, se mostró feliz por el regreso de Pérez a la grilla y destacó la afinidad que tienen dentro y fuera de las carreras: “Es alguien con quien tengo más afinidad, me cago de risa y la paso bien”.