¡Bombazo Mundial! Aseguran que Ángel Di María quiere volver a la Selección: el motivo y la postura de Scaloni

Si bien no ha dado señales formales, afirman que Ángel Di María pretende volver a la Selección argentina de cara al Mundial 2026.

Los futbolistas levantan a Ángel Di María en su despedida de la Selección en 2024. ¿Vuelve para jugar el Mundial?.

El deseo ya está dando vueltas y sacude a todo el mundo Albiceleste. Ángel Di María podría volver a la Selección argentina de cara al Mundial 2026. El Fideo se retiró de la Selección el 14 de julio de 2024, tras consagrarse campeón de la Copa América 2024 y cerrar un ciclo en lo más alto con cuatro títulos.

Su despedida oficial fue el 5 de septiembre en la previa de un partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile en el Monumental, donde recibió el reconocimiento de los hinchas luego de haber extendido su carrera en el seleccionado hasta ese torneo por pedido de sus compañeros.

Di María quiere volver a la Selección y la decisión final pasa por Scaloni Di María quiere volver a la Selección y crece la expectativa Di María quiere volver a la Selección y crece la expectativa Radio La Red Según contó el periodista Gustavo Yarroch, el campeón del mundo “tiene ganas de jugar el Mundial” impulsado por su buen presente futbolístico en Rosario Central. “ Di María se retiró de la Selección argentina, dijo que su etapa ya estaba terminada. Ahora, por su gran presente futbolístico, él quiere volver al equipo y le gustaría jugar el Mundial. Lo que pasa es que, para mí, lo que tiene que ocurrir es que él se lo tiene que decir a Lionel Scaloni ”.

El propio periodista remarcó que la iniciativa parte del jugador y no de una gestión formal: “Scaloni va a hablar el jueves en conferencia de prensa, y yo creo que una pregunta que se va a imponer es esa. Lo que pasa es que Di María no lo ha verbalizado públicamente, pero sí sabemos -a través de gente que lo conoce mucho- que anda con ganas de jugar el Mundial", agregó.

La chicana de Di María a Scaloni sobre la chance de volver a la Selección La chicana de Di María a Scaloni sobre la chance de volver a la Selección argentina @TNTSports Hace algunas semanas, el propio Di María había dejado una frase en tono de broma tras el clásico rosarino, cuando le preguntaron por esta posibilidad: “Creo que Leo hace zapping en Europa, acá no. Así que estamos bien”, respondió entre risas, dejando la puerta entreabierta.