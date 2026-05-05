La tremenda racha de penales convertidos que cortó Ángel Di María en Rosario Central vs Libertad

Ángel Di María tuvo un momento poco habitual en el empate entre Rosario Central y Libertad por la Copa Libertadores : el campeón del mundo falló un penal y le puso fin a una racha que impresionaba.

Sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro sancionó la pena máxima tras revisión del VAR por una infracción sobre Alejo Véliz. El encargado fue el propio Di María , pero su remate fue contenido por el arquero Rodrigo Morínigo, quien también reaccionó rápido para quedarse con el rebote.

La situación no solo mantuvo el 0-0, sino que marcó el final de una seguidilla notable: el Fideo llevaba 17 penales consecutivos convertidos entre partidos y tandas, una efectividad que arrastraba desde 2024.

Su último penal errado había sido el 18 de abril de ese año, cuando jugaba para Benfica en una serie de penales ante Olympique de Marsella por la Europa League. Desde entonces, se había vuelto prácticamente infalible desde los doce pasos.

El último penal que había fallado Di María hace dos años

Embed Noooo, Fideo. Di María falló su penal en Francia, Benfica perdió 4-2 la serie de penales vs. Marsella y se quedó OUT en Cuartos de la #UELxESPN. pic.twitter.com/fXwouoYc8B — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2024

Además, desde su regreso al Canalla, había mantenido puntaje perfecto en penales durante el tiempo regular, con seis goles clave por esa vía tanto en el torneo local como en la Copa. La doble atajada de Morínigo, sin embargo, cambió la historia y le bajó la persiana a esa racha.