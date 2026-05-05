Presenta:

Deportes

|

Rosario Central

En vivo: con un gol del pibe Ovando, Rosario Central le gana 1-0 a Libertad de Paraguay en el Gigante

Con Ángel Di María de entrada, Rosario Central busca asegurarse un lugar en la próxima fase del principal certamen continental.

MDZ Deportes

Ángel Di María tuvo la gran oportunidad de poner en ventaja a Rosario Central, pero el arquero Morinigo tuvo una doble atajada espectacular.&nbsp;

Ángel Di María tuvo la gran oportunidad de poner en ventaja a Rosario Central, pero el arquero Morinigo tuvo una doble atajada espectacular. 

Fotobaires

Rosario Central empata 0 a 0 con Libertad de Paraguay promediando el segundo tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

La jugada de mayor peligro fue del local, a los 42 minutos, con un penal desperdiciado por el astro argentino Ángel Di María, que cruzó un zurdazo pero no pudo superar al arquero Rodrigo Morínigo, quien también detuvo el rebote.

A Ángel Di María le atajaron el penal y también el rebote

Di María no pudo convertir el penal ni tampoco el rebote ante Libertad

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Rosario Central vs Libertad de Paraguay

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas