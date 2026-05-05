En vivo: con un gol del pibe Ovando, Rosario Central le gana 1-0 a Libertad de Paraguay en el Gigante

Rosario Central empata 0 a 0 con Libertad de Paraguay promediando el segundo tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito , por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026 .

La jugada de mayor peligro fue del local, a los 42 minutos, con un penal desperdiciado por el astro argentino Ángel Di María, que cruzó un zurdazo pero no pudo superar al arquero Rodrigo Morínigo, quien también detuvo el rebote.