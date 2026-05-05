Crisis con Mbappé en Real Madrid: pelea en el vestuario, junta de firmas y un comunicado de su entorno

Real Madrid está a días de cerrar una nueva campaña decepcionante sin títulos. Eliminado de la Champions League y afuera de la Copa del Rey en instancias tempranas, está a detalles de perder también LaLiga frente al Barcelona. El DT y muchos jugadores han sido señalados, pero quien hoy se encuentra en el ojo de la tormenta es Kylian Mbappé.

Lo del crack francés sin duda es sorprendente, ya que viene siendo la figura indiscutida de la temporada con 41 goles y 6 asistencias en 41 partidos jugados entre todas las competencias (desde su llegada al club, son 100 encuentros disputados en total, convirtió 85 tantos y asistió 11). Sin embargo, no es su rendimiento individual lo que se le critica, sino el rol que ocupa dentro del equipo y la "falta de compromiso" que le atribuyen.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé está en el ojo de la tormenta. EFE

Dentro del mundo merengue, hinchas, periodistas e incluso algunos exjugadores lo ponen a Kiki en una postura de "dictador" y dan a entender que su influencia hace rendir a otros futbolistas del club por debajo de su potencial. De hecho, en las últimas horas cobró fuerza un campaña en redes de fanáticos que exigen su salida y llegaron a juntar más de dos millones de firmas.

Para colmo, este martes el reconocido portal The Athletic generó un gran revuelo al informar que durante una práctica de fútbol, Mbappé se enojó con un asistente de Álvaro Arbeloa por cobrarle un offside y lo insultó frente a todos sus compañeros. Esta actitud habría producido aún más malestar interno tanto con él como con la dirigencia del club por no ponerse más firme con el ex PSG.