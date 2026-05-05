Crisis con Mbappé en Real Madrid: pelea en el vestuario, junta de firmas y un comunicado de su entorno
Pese a sus grandes rendimientos individuales, Kylian Mbappé es muy duramente criticado dentro del Real Madrid tras una nueva temporada sin títulos.
Real Madrid está a días de cerrar una nueva campaña decepcionante sin títulos. Eliminado de la Champions League y afuera de la Copa del Rey en instancias tempranas, está a detalles de perder también LaLiga frente al Barcelona. El DT y muchos jugadores han sido señalados, pero quien hoy se encuentra en el ojo de la tormenta es Kylian Mbappé.
Lo del crack francés sin duda es sorprendente, ya que viene siendo la figura indiscutida de la temporada con 41 goles y 6 asistencias en 41 partidos jugados entre todas las competencias (desde su llegada al club, son 100 encuentros disputados en total, convirtió 85 tantos y asistió 11). Sin embargo, no es su rendimiento individual lo que se le critica, sino el rol que ocupa dentro del equipo y la "falta de compromiso" que le atribuyen.
Dentro del mundo merengue, hinchas, periodistas e incluso algunos exjugadores lo ponen a Kiki en una postura de "dictador" y dan a entender que su influencia hace rendir a otros futbolistas del club por debajo de su potencial. De hecho, en las últimas horas cobró fuerza un campaña en redes de fanáticos que exigen su salida y llegaron a juntar más de dos millones de firmas.
Para colmo, este martes el reconocido portal The Athletic generó un gran revuelo al informar que durante una práctica de fútbol, Mbappé se enojó con un asistente de Álvaro Arbeloa por cobrarle un offside y lo insultó frente a todos sus compañeros. Esta actitud habría producido aún más malestar interno tanto con él como con la dirigencia del club por no ponerse más firme con el ex PSG.
El comunicado del entorno de Kylian Mbappé
En medio de todo este caos mediático, el entornó del futbolista emitió un comunicado oficial en la agencia AFP en respuesta de todas las acusaciones que viene recibiendo Mbappé a raíz de un viaje que realizó con su pareja a la isla de Cerdeña, Italia, en medio de la recuperación por una distención de su muslo izquierdo.
"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente supervisado por el club. Esto no corresponde a la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza diariamente por el bien del equipo", reza el texto.