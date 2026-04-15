En un partidazo, Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid y se metió en semifinales

Con el 2-1 en la ida, Bayern se impuso 6-4 en el global y enfrentará al PSG en semis. Real Madrid terminó con diez por la expulsión de Camavinga.

Por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich, que había ganado 2-1 la ida en el Bernabéu, volvió a triunfar en el Allianz Arena. Fue por 4-3 sobre el Real Madrid, que estuvo cerca de la remontada, pero despedirá la temporada con las manos vacías.

En un auténtico partidazo, la Casa Blanca tres veces se puso arriba en el marcador por un gol y logró empatar provisoriamente la serie. Sin embargo, los la Máquina Roja, más tarde o más temprano, logró repuntar el resultado, hasta que en los minutos finales sentenció la serie con los golazos de Lucho Díaz y Michael Olise. De este modo, se metieron en las semifinales, donde enfrentarán al último campeón, el París Saint-Germain.

El gol tempranero de Güller con complicidad de Neuer para el 1-0 del Real Madrid Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044492291960603004?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XU9vyWS9fR — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich El encuentro tuvo un inicio frenético, con cinco goles en la primera mitad y errores determinantes de ambos arqueros. Neuer entregó la pelota en una salida que derivó en el tanto de Arda Güler, mientras que Lunin falló en otra acción que permitió el empate parcial del conjunto alemán a través de Pavlovic.

El intercambio de golpes continuó con un nuevo gol de tiro libre de Güler y la aparición de Mbappé para sostener al Merengue, en un tramo que también incluyó el tanto de Harry Kane.

El golazo de tiro libre de Güller para el 2-1 de Real Madrid El golazo de tiro libre de Güller para el 2-1 de Real Madrid El gol de Kane para el 2-2 de Bayern Múnich Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044501531328692392?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRO GOLAZO PARA EMPATAR!! Tremenda pelota de Upamecano para que Harry Kane defina como sabe y anote el 2-2 (4-3 global) para Bayern Múnich.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xWYQrU40Xv — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 El gol de Mbappé para el 3-2 de Real Madrid Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044502665711821160?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ES EL PARTIDO DEL AÑO!!! ¡¡ASISTENCIA DE VINI Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 3-2 (4-4 GLOBAL) DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JEEQbfDrDG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 En el complemento, el ritmo bajó pero no la tensión. Real Madrid asumió el protagonismo y generó situaciones para revertir la historia, pero Bayern se mantuvo firme y volvió a golpear en el momento justo.