El emotivo gesto del Gringo Heinze con un jugador de Arsenal tras perder la final ante PSG

Tras el penal decisivo convertido por Lucas Beraldo y el fallo posterior de Gabriel Magalhaes, varios futbolistas del conjunto inglés rompieron en llanto sobre el campo de juego. En ese contexto de tristeza apareció una de las imágenes más emotivas de la noche.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Gabriel Heinze consolando a Jurriën Timber apenas consumada la derrota. El argentino, integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta , abrazó al defensor neerlandés durante varios segundos en una escena que reflejó el duro golpe que significó perder una final de Champions .

La imagen no sorprendió dentro del Arsenal . Desde su llegada al club en julio de 2025, Heinze construyó una relación muy cercana con los defensores del plantel. Su trabajo está enfocado específicamente en potenciar la última línea y mejorar aspectos tácticos e individuales de los jugadores.

Gabriel Heinze y un abrazo del alma para Timber.

Gabriel Heinze y un abrazo del alma para Timber

La influencia de Heinze en Arsenal

El exdefensor de la Selección argentina aceptó dejar de lado la posibilidad de dirigir para sumarse al proyecto de Arteta como ayudante de campo. Desde entonces se convirtió en una pieza importante dentro del cuerpo técnico gracias a su experiencia y exigencia diaria.

Según medios ingleses, Heinze lidera entrenamientos específicos para defensores, con ejercicios de alta intensidad y trabajos de posicionamiento táctico. Su personalidad frontal y su obsesión por los detalles le permitieron ganarse rápidamente el respeto del vestuario.

El reconocimiento de jugadores y cuerpo técnico

Heinze sacó a relucir su carácter tras la victoria del Arsenal ante Bournemouth. Heinze dejó de lado la posibilidad de dirigir para sumarse al proyecto de Arteta como ayudante de campo.

Uno de los que destacó públicamente su aporte fue el arquero David Raya. El español aseguró que Heinze exige al máximo al bloque defensivo y que su trabajo resulta clave para detectar fortalezas y debilidades de los rivales antes de cada partido.

Mikel Arteta también elogió en varias oportunidades al exjugador de Newell's, Manchester United y Real Madrid. El entrenador español valoró especialmente su mentalidad competitiva y la credibilidad que transmite por haber atravesado experiencias similares durante su carrera como futbolista profesional.