PSG es bicampeón de la Champions League: así quedó la tabla histórica de títulos en Europa

El PSG de Luis Enrique venció al Arsenal de Arteta en la final de la Champions, hizo historia y se consagró bicampeón de Europa.

El Paris Saint-Germain derrotó al Arsenal en la final el Puskas Arena de Budapest, Hungría, y se consagró bicampeón de la UEFA Champions League. El conjunto francés consiguió así su segundo título de campeón de Europa de toda su historia y sumó un nuevo trofeo en la tabla histórica de campeones de la Orejona.

La conquista de los parisinos es más que especial, ya que lograron ser bicampeones de punta a punta, ya que en la edición anterior consiguieron su primer título al vencer por 5-0 al Inter de Milán en una final histórica. Así, el equipo de Luis Enrique sigue demostrando porque es el mejor del mundo.

PSG hizo historia y se consagró bicampeón de la Champions Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PSG_inside/status/2060800266337661401?s=20&partner=&hide_thread=false BACK 2 BACK pic.twitter.com/Dp2z8o9CPC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026 El camino hacia el título también tuvo un fuerte peso simbólico para el conjunto francés. En los playoffs derrotó al Mónaco en un clásico picante, luego eliminó en los octavos de final al Chelsea para ya en cuartos dejar en el camino al Liverpool y más tarde superó por la mínima al Bayern Múnich. Finalmente, en una final apasionante se impuso al Arsenal.

Con esta consagración, PSG sumó un nuevo título de Champions y se sumó al Chelsea, Benfica, Nottingham Forest, Porto y Juventus como los equipos con dos orejonas.

Por su parte, Real Madrid continúa liderando la tabla histórica de títulos de liga con 15 conquistas, seguido por el Milan con 7. Más atrás aparecen Bayer Múnich y Liverpool con 6, Barcelona con 5 y Ajax con 4.