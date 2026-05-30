Godoy Cruz cayó 1-0 con Estudiantes de Caseros y le anularon el tanto del empate sobre el final

Godoy Cruz perdió 1-0 con Estudiantes de Buenos Aires , en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 16 de la Primera Nacional , dejó pasar la chance de acercarse a la cima y sumó su cuarto partido consecutivo sin poder ganar de visitante.

El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de Caseros y tuvo como árbitro a Franco Acita. Sobre el final, el juez quedó bajo la lupa de Godoy Cruz por anular el gol del empate en tiempo de descuento, aunque las repeticiones confirmaron que la decisión fue correcta por posición adelantada.

Con esta derrota, Godoy Cruz cayó al séptimo puesto de la Zona A con 22 puntos y quedó a tres unidades de los líderes Deportivo Morón, Ciudad Bolívar y Ferro.

A Vicente Poggi (8) le anularon el tanto del empate en el final del partido. Martín Pino estaba adelantado.

Godoy Cruz generó la primera situación de riesgo a los 10 minutos, con un remate de Tomás Pozzo que Nicolás Campisi desvió y luego volvió a intervenir para quedarse con el rebote ante Nahuel Ulariaga.

La respuesta de Estudiantes llegó a los 23, cuando Roberto Ramírez salvó su arco tras un derechazo de Facundo Ardiles y, en la continuidad de la jugada, Rodrigo Melo estrelló su remate contra el palo.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Misael Sosa tuvo una chance clara para el Tomba, pero Campisi salió rápido y despejó con los pies antes de que el delantero pudiera definir.

Estudiantes de Buenos Aires pegó de entrada en el complemento

Ezequiel Almirón marcó el 1-0 de Estudiantes de Caseros Ezequiel Almirón marcó el 1-0 de Estudiantes de Caseros @LPFPlay

Estudiantes golpeó apenas comenzado el complemento. A los 46 minutos, aprovechó un error de Lucas Arce en la salida y, tras un centro de Nicolás Caro Torres, Ezequiel Almirón definió debajo del arco para marcar el 1-0.

Godoy Cruz reaccionó a los 7 minutos con un remate cruzado de Martín Pino, tras una asistencia de Vicente Poggi, que fue controlado por el arquero local.

Más tarde, a los 22, Estudiantes volvió a acercarse al segundo gol con un disparo de Santiago Camacho desde afuera del área que obligó a una buena intervención de Roberto Ramírez.

El gol anulado a Godoy Cruz en tiempo de descuento

Embed "Gol anulado"Por el gol que le anularon a Godoy Cruz en la última jugada del partido ante Estudiantes de Caseros. pic.twitter.com/DGF6UJx0Y1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

En la última jugada, el Tomba llegó al empate por intermedio de Poggi, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Martín Pino en el inicio de la acción. La decisión generó fuertes protestas de los mendocinos, aunque las repeticiones confirmaron que el delantero estaba apenas fuera de juego.

El minuto a minuto de Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz