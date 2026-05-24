Fiesta de Godoy Cruz: goleó 4-0 a All Boys y se acomodó en puestos de Reducido
En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz superó de principio a fin a All Boys y le ganó por los goles de Burgos, Ulariaga y un doblete de Martín Pino.
Godoy Cruz se floreó en el Feliciano Gambarte por la 15º fecha de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner se repuso de la derrota de la jornada pasada ante Los Andes y goleó 4-0 a All Boys en un partido casi perfecto y con niveles muy altos.
El Tomba abrió el partido rápido a través de una pelota parada. Al minuto 15 del primer tiempo, Martín Pino, la figura de la tarde mendocina, conectó la pelota tras un córner y encontró en el camino a Esteban Burgos, quien la desvió hacia la red para poner en ventaja al Expreso.
El propio Pino fue autor de los siguientes dos tantos: a los 40' del primer tiempo recibió solo en el área y metió un misil inatajable contra el arco defendido por Nicolás Carrizo. Luego, a los 15' del complemento, recibió un pelotazo largo directo al área rival, le ganó al defensor en el cuerpo a cuerpo y definió curzado para sellar su doblete y el 3-0 parcial.
Minutos más tarde, Nahuel Ulariaga sentenció el 4-0 final para que Godoy Cruz trepe a los 22 puntos en la Zona A, donde pasó a ocupar el 6º lugar en puestos de Reducido.
Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz
En la próxima fecha, la décimo sexta, los dirigidos por De Muner visitarán a Estudiantes de Buenos Aires el sábado 30 de mayo a las 15:30 en el Estadio Ciudad de Caseros.