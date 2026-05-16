Godoy Cruz erró un penal clave y perdió ante Los Andes

El ex Independiente Rivadavia Mauricio Asenjo marcó el gol del equipo de Lomas de Zamora. Martín Pino erró un penal para el Expreso.

Godoy Cruz Antonio Tomba dejó pasar una gran oportunidad y terminó sufriendo una dura derrota ante Los Andes. El equipo mendocino perdió 1 a 0 como visitante con gol de Mauricio Asenjo y volvió a mostrar una de sus grandes deudas de la temporada: la falta de eficacia.

En pocas palabras Godoy Cruz perdió 1 a 0 contra Los Andes como visitante, evidenciando falta de eficacia.

como visitante, evidenciando falta de eficacia. Martín Pino falló un penal clave para el equipo mendocino en el complemento.

El gol de Los Andes fue anotado por Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia.

El Expreso mostró dificultades para concretar sus oportunidades y no logra sumar fuera de Mendoza.

La derrota aumenta la preocupación sobre la contundencia ofensiva del equipo. Resumen generado por Thinkindot AI

El Expreso jugó un flojo primer tiempo, aunque manejó la pelota, generó algunas situaciones aisladas y encontró espacios para lastimar, pero no logró transformar ese dominio en goles. La chance más clara llegó desde los doce pasos en el complemento, aunque Martín Pino no pudo convertir el penal y el partido empezó a cambiar.

Lopez le ataja el penal a Pino Ese golpe pareció afectar al equipo tombino, que perdió claridad en la parte final del complemento y comenzó a darle vida a un rival que creció con el correr de los minutos.

Los Andes aprovechó su momento, golpeó con Mauricio Asenjo y después sostuvo la ventaja ante un Godoy Cruz que intentó reaccionar, pero terminó chocando con sus propias limitaciones ofensivas.

La derrota deja preocupación en el Tomba, que continúa sin poder ganar fuera de Mendoza y vuelve a lamentar puntos importantes lejos de casa. Además, el equipo dejó escapar un partido que en varios pasajes parecía tener controlado.