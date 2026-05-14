Un histórico club del Parque se muda a Godoy Cruz y deja atrás más de medio siglo de historia

Durante décadas fue parte del paisaje habitual del Parque General San Martín. Miles de mendocinos pasaron alguna vez por su pileta, sus canchas o sus torneos de vóley. El movimiento de chicos entrando con bolsos, familias esperando en la puerta y autos estacionados sobre Boulogne Sur Mer parecía una escena eterna. Pero ya no.

El histórico Círculo Policial de Mendoza dejará su tradicional sede frente al Parque y se mudará definitivamente a Godoy Cruz. La institución deportiva y social, una de las más emblemáticas de la Ciudad de Mendoza y referencia provincial en vóley, cambiará el corazón del Oeste mendocino por una nueva casa en la calle Alsina del departamento vecino.

La noticia marca el final de una etapa para una institución que durante décadas estuvo íntimamente ligada al Parque General San Martín, una zona donde crecieron buena parte de los clubes históricos de Mendoza y donde el deporte terminó moldeando identidad, rutinas y hasta geografías afectivas.

El traslado se concretó mediante una permuta con el Grupo Cioffi. A cambio del histórico predio ubicado sobre avenida Boulogne Sur Mer 57, el Círculo recibirá un terreno en Godoy Cruz junto con nuevas instalaciones deportivas y sociales que se construirán allí.

La nueva sede estará ubicada en Alsina 2645, dentro de la zona industrial de Godoy Cruz. Según lo establecido en el acuerdo, tanto el terreno como las futuras mejoras quedarán a nombre del Estado provincial y no podrán ser transferidos.

El cambio no es solamente inmobiliario.

También representa un movimiento simbólico dentro del mapa deportivo mendocino.

Porque el Parque fue históricamente el punto neurálgico del deporte provincial. Allí conviven clubes tradicionales, estadios, gimnasios y escenarios que durante décadas concentraron gran parte de la actividad competitiva mendocina. En pocas cuadras conviven el Estadio Malvinas Argentinas, el Víctor Legrotaglie, el Bautista Gargantini, canchas, sedes sociales y espacios recreativos que transformaron esa zona en una especie de capital deportiva informal de Mendoza.

Y dentro de ese ecosistema, el Círculo Policial tenía un peso especial.

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Sobre todo en el vóley. Durante años fue formador de jugadores, sede de competencias y uno de los clubes más reconocidos de la disciplina en la provincia. Para muchas familias mendocinas, “ir al Círculo” era directamente sinónimo de entrenar vóley.

Ahora, esa postal cambiará.

La mudanza también refleja algo que Mendoza viene viviendo hace años: el crecimiento de Godoy Cruz como nuevo polo deportivo, social y urbano. Cada vez más instituciones, complejos y espacios deportivos comenzaron a desarrollarse fuera del radio tradicional del Parque.

El viejo edificio sobre Boulogne Sur Mer quedará como parte de una memoria deportiva de Mendoza. Una de esas construcciones que parecen guardar voces, entrenamientos y generaciones enteras adentro de las paredes.

Y mientras el Parque pierde otro pedazo de su historia cotidiana, Godoy Cruz suma una institución histórica que intentará empezar una nueva etapa sin perder identidad.