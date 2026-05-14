Con un original video, Francia presentó la lista para el Mundial 2026: ¡solo repite 10 nombres de Qatar 2022!

Con varias ausencias de peso, la Selección de Francia dio a conocer la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026.

Faltan 27 días para el comienzo Mundial 2026 y a poco más de dos semanas para la fecha límite (sábado 30 de mayo) para presentar la lista de 26 futbolistas que representarán a cada país, la Selección de Francia ya dio a conocer este jueves a todos los elegidos por Didier Deschamps para ir en busca de la tercera estrella.

El combinado galo hizo pública la nómica mediante un original y divertido video de un minuto y medio de duración con un estilo que imita las introducciones (opening) de series televisivas. En la misma, varios de los jugadores seleccionados actuaron un sketch, mientras que los que no pudieron presentarse a las grabaciones aparecieron mediante fotos de distintas maneras.

El original video con el que Francia presentó la lista para el Mundial 2026 El original video con el que Francia presentó la lista para el Mundial 2026 @equipedefrance Algo que saltó rápidamente a la vista del listado es que, plagado de estrellas como está, hizo una impresionante renovación respecto del equipo que fue subcampeón en Qatar 2022 ante Argentina. Solo repitió 10 nombres de los 26 que jugaron 4 años atrás: Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Dentro de los que no repitieron, hay algunos que ya se retiraron de la Selección como son los casos más destacados los de Hugo Lloris y Antoine Griezmann, pero hay dos ausencias que llamaron mucho la atención: Eduardo Camavinga, del Real Madrid y que disputó la final de Lusail, y Randal Kolo Muani, hoy en Tottenham y protagonsita del disparo cuya atajada baño de gloria al Dibu Martínez.

Los 26 convocados de Francia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipedefrance/status/2055007380144853091?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/G72BxhePOy — Equipe de France (@equipedefrance) May 14, 2026