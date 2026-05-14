La decisión de Brasil con Carlo Ancelotti a menos de un mes del Mundial 2026

La selección de Brasil decidió darle continuidad total al proyecto encabezado por Carlo Ancelotti . A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 , la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este jueves la renovación del entrenador italiano hasta la Copa del Mundo de 2030, una señal de respaldo absoluto en medio de la preparación para la gran cita internacional.

La decisión llega en un momento clave para la Canarinha. En apenas unos días, Ancelotti deberá presentar la lista definitiva de convocados para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, mientras el combinado brasileño busca volver a conquistar un Mundial después de más de dos décadas.

Desde la CBF explicaron que la renovación refleja “la confianza” de la entidad en el trabajo realizado por el técnico desde su llegada en mayo de 2025, además del apoyo recibido tanto por parte del plantel como de los hinchas brasileños.

El mensaje de Carlo Ancelotti tras renovar con Brasil

El propio entrenador italiano celebró la extensión del vínculo a través de un video difundido por la federación brasileña. “Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030”, expresó el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich.

Ancelotti también hizo referencia a lo que significó su primer año al frente de la selección más ganadora de la historia de los Mundiales. “Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más”, afirmó.

Brasil renueva el contrato de Carlo Ancelotti hasta 2030 Brasil renueva el contrato de Carlo Ancelotti hasta 2030

En los diez partidos que dirigió hasta el momento, el balance del italiano fue positivo: cinco victorias, dos empates y tres derrotas, con 18 goles convertidos y apenas ocho recibidos. Más allá de algunos altibajos, la dirigencia considera que el equipo mostró una evolución competitiva y una identidad clara en esta nueva etapa.

Brasil piensa más allá del Mundial 2026

El contrato original de Ancelotti se extendía únicamente hasta el final del Mundial 2026. Sin embargo, desde finales del año pasado comenzaron las conversaciones para prolongar el vínculo, algo que finalmente quedó sellado este jueves.

La renovación no solo busca darle estabilidad al proyecto deportivo, sino también enviar un mensaje de confianza antes del torneo. Brasil considera que Ancelotti es el nombre ideal para liderar una reconstrucción a largo plazo y volver a convertir a la Canarinha en la gran potencia del fútbol internacional.

Con la continuidad asegurada, ahora toda la atención se traslada a la lista de convocados que el entrenador anunciará en los próximos días. Allí comenzará oficialmente la cuenta regresiva para un Mundial en el que Brasil buscará recuperar el protagonismo perdido y volver a levantar la copa más importante del planeta.