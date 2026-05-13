Carlo Ancelotti volvió a hablar sobre la posible convocatoria de Neymar al Mundial 2026: "En el último tiempo mejoró mucho"

Carlo Ancelotti , actual entrenador de la Selección de Brasil , se refirió a las posibilidades que tiene Neymar de disputar el Mundial 2026 , en medio del fuerte pedido popular para que el delantero esté presente en la máxima cita internacional en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista concedida a Reuters, el técnico italiano analizó el presente del futbolista de Santos y dejó en claro que su convocatoria dependerá principalmente de cómo evolucione físicamente durante los próximos meses, pensando en lo que podría ser su cuarta participación en un Mundial : "Cuando tengo que elegir, debo considerar muchas cosas. Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que demostró siempre, y que tuvo un problema del que se está recuperando. Está trabajando fuerte para recuperarse, está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad", lanzó.

"Obviamente, para mí no es una decisión tan simple. Tengo que evaluar muy bien los pros y los contras. Pero eso no me mete presión, porque, como ya dije, llevamos un año evaluando no solo a Neymar , sino a todos los jugadores", añadió el extécnico de Milan, Real Madrid y Chelsea entre otros.

Por otro lado, Ancelotti se refirió al cariño que recibe el exfutbolista del Barcelona y PSG en todas las canchas donde juega: "Neymar es muy querido, no solo por el pueblo, sino también por los jugadores. Si llamo a Neymar no va a estallar una bomba en el vestuario, porque es muy querido, muy amado. Es normal que cada uno quiera dar su opinión, agradezco a todos los que me han dado consejos", sentenció.

Carlo Ancelotti Selección de Brasil Ancelotti ya presentó la prelista de Brasil y ahora deberá definir a los 26 convocados al Mundial. EFE

Por último, Carleto remarcó que la responsabilidad es plenamente suya: "Soy la persona más indicada para tomar esta decisión, porque nadie tiene la información que yo tengo sobre todos los jugadores brasileños en este año. Por esa razón soy el más indicado. ¿Puedo hacer una lista perfecta? Imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores a comparación con otros. De eso estoy seguro", cerró.