¡De Gualeguaychú a Kansas en bicicleta!: la historia de los tres argentinos que sueñan con llegar al Mundial

Vicente Conculini (26), Miguel Silio (56) y Yamandú Martínez (49) son tres entrerrianos que el año pasado decidieron ingresar al selecto grupo de hinchas de la selección argentina que realizaron hasta la locura más desopilante con tal de estar al lado de la blanquiceleste. Hoy, 9 meses después, están muy cerca de cumplir el sueño .

Al impresionante desafío le pusieron de nombre Enbiciando , un ingenioso juego de palabras que describe a la perfección la travesía que los tres argentinos decidieron afrontar en agosto de 2025. El vicio por la bicicleta, por los colores, por la bandera.

Un viaje que incluyó atravesar 17 países, más de 15.000 kilómetros y decenas de anécdotas e historias que Vicente , Miguel y Yamandú no olvidarán jamás y que contaron en el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 .

En una de sus paradas técnicas en Austin , Texas , los viajeros se bajaron de la bici y narraron los hechos más duros y también los más hilarantes que vivieron durante estos casi nueve meses de travesía: “Nosotros salimos el 16 de agosto y el sorteo fue en diciembre, así que supimos ahí la sede donde jugaba Argentina ”.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 8.47.13 PM Los entrerrianos hablaron este lunes con MDZ Radio y contaron su historia. Instagram enbiciandoalmundo

“Es un viaje para nosotros y lo solventamos con nuestros ahorros, trabajamos para esto y ahora lo estamos disfrutando. Estamos con los brazos abiertos por si algún sponsor nos quiere auspiciar”, explicó Vicente, el más joven, sobre los recursos con los que afrontaron tremenda experiencia.

Sin embargo, la idea del viaje en bicicleta hasta Estados Unidos surgió de la cabeza de Miguel, el más experimentado de los tres, quien ya había hecho algo similar para los mundiales de Rusia y Qatar: “En este viaje llevamos cerca de 16.000 kilómetros. Mi bicicleta anterior, con la que llegué a Doha, la jubilé porque había cumplido 35.000 kilómetros de viaje. Ya he tenido cinco bicicletas diferentes a lo largo de estos años y he perdido la cuenta de la cantidad de kilómetros”.

Los momentos más duros del periplo

Durante estos nueve meses, los aventureros atravesaron por todo tipo de momentos y sensaciones y destacaron dos hechos puntuales que pusieron en jaque el desafío.

Embed - La impresionante travesía de Entre Ríos al Mundial en bicicleta.

El primero fue en la frontera entre Paraguay y Bolivia, en donde Vicente estuvo muy cerca de abandonar el objetivo: “El día previo habíamos tenido 42 grados de calor y nos habíamos quedado sin agua. Cruzamos la frontera, también hacía calor, no había ciudades, estábamos justos con el agua, y para adentro mío, sin decirles a los chicos, me dije ‘¿qué hago acá?’”.

Luego de sortear esa situación complicada, el otro momento extremo se dio en Nicaragua en donde, según Miguel, “es un país con cierto recelo y todo lo que parezca a periodismo, es motivo de impedimento para acceder. Nosotros, antes de cruzar la frontera, descartamos dron, micrófonos, cámaras, y por suerte no tuvimos inconveniente como le pasó al famoso youtuber Pablito Viajero, que no le permitieron ingresar”.

El empuje de Manu Ginóbili y el sueño de conocer a Messi

En la interminable expedición, los entrerrianos conocieron infinidad de personas, costumbres y culturas de los 17 países que atravesaron. Al llegar a Estados Unidos, tuvieron un premio y se dieron el lujo de conocer a Emanuel Ginóbili, gloria del básquet argentino.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 8.46.54 PM Manu Ginóbili recibió a los viajeros en San Antonio. Instagram enbiciandoalmundo

“Hace unos cinco días atrás estuvimos con Manu Ginóbili, que nos recibió en San Antonio. Fuimos a ver un partido de los Spurs y al otro día nos juntamos a tomar un café. Es un fenómeno”, reconocieron.

MDZ Radio los encontró en la parte final de su viaje, a muy pocos kilómetros de llegar a Kansas, la ciudad en donde debutará la selección en el próximo Mundial. Y más allá de cumplir el objetivo, los viajeros hoy tienen otro sueño que los desvela: “Sabemos que a Messi le llegaron mensajes nuestros, lo hemos desafiado a que le vamos a enseñar a cebar y tomar mate. Él juega bien al fútbol, pero nosotros sabemos cebar mate. Así que ¡poné el agua a calentar Leo, que vamos para allá!”.

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