La fuerte acusación del presidente de Real Madrid contra los arbitrajes de LaLiga y la respuesta del Barcelona

En medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid, Florentino Pérez defendió su gestión al frente del club y se plantó contra LaLiga y el Barcelona.

Tras cerrar una nueva temporada sin títulos (la segunda de manera consecutiva) y en medio de una crisis interna casi sin precedentes, con un plantel quebrado y un director técnico sin autoridad en el vestuario, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, brindó una conferencia de prensa este martes en la que anunció unas sorpresivas elecciones.

Pero la misma no tuvo como único objetivo el llamado a los comicios -en los que tiene todas las fichas para volver a ser reelecto una vez más-. También le dedicó un buen tiempo a defender su gestión, la cual se extiende de 2009 hasta la fecha (con una primera presidencia del 2000 al 2006) y lanzó explosivas acusaciones contra los arbitrajes de LaLiga y contra el Barcelona.

Florentino Pérez apuntó contra los arbitrajes de LaLiga Florentino Pérez apuntó contra los arbitrajes de LaLiga DAZN "Es cierto que nos hemos quedado otro año en blanco; que yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que son pocas, ya lo sé, y 7 ligas. Y podría haber ganado 14, pero es que las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?", apuntó el mandamás de la Casa Blanca con una gran cuota de ironía y sin que le temblara la voz.

"Yo tengo que meterme con el Caso Negreira, que es el mayor escándalo de corrupción sistémica de la historia del fútbol, durante dos décadas. Y todavía están dirigiendo los mismos árbitros", apuntó luego, en referencia al sumario que salió a la luz en 2023, en el que el cuadro blaugrana fue señalado por pagar más de 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 al Comité Técnico de Árbitros, encabezado por aquel entonces por el ex réferi José María Enríquez Negreira.

"Hemos hecho un video de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. No me puedo callar con eso", concluyó Florentino Pérez. Estas fuertes denuncias generaron un gran revuelo en toda España, y desde Cataluña, donde aún están festejando el título liguero obtenido el domingo frente al Merengue, no se quedaron callados.