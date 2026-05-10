La polémica decisión del Real Madrid tras el escándalo entre Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid sorprendió este domingo al confirmar a Aurelien Tchouaméni como titular a pesar de haber sido expedientado tras su enfrentamiento con Federico Valverde . El incidente, ocurrido semanas atrás durante un entrenamiento , dejó secuelas visibles dentro del vestuario y encendió el debate sobre la convivencia y la disciplina en el plantel.

La pelea entre ambos futbolistas derivó en una sanción económica, mientras que Valverde permanece de baja debido a un traumatismo craneoencefálico sufrido durante el altercado. Pese a ello, el cuerpo técnico decidió apostar por la inclusión de Tchouaméni.

El enfrentamiento comenzó el miércoles con un lance del juego que provocó una discusión. Al día siguiente, durante otra discusión en el vestuario principal, Valverde habría resbalado y golpeado la cabeza con una mesa central, por lo que tuvo que acudir al hospital como parte del protocolo. Posteriormente, regresó a su domicilio.

Tras los hechos, el Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios para ambos jugadores. En menos de 24 horas, los casos se resolvieron con sanciones económicas, cerrando así la vía formal disciplinaria y permitiendo que el equipo se enfocara en la preparación de los partidos próximos.

La decisión de incluir a Tchouaméni en el once titular refleja la postura del club: priorizar el rendimiento deportivo pese a la tensión interna, manteniendo al francés como pieza central del mediocampo mientras Valverde continúa fuera del equipo por motivos físicos tras el accidente.