Mbappé se quedó afuera del clásico ante Barcelona y crece la tensión en el Real Madrid: el motivo

En medio de la feroz interna en el vestuario, Kylián Mbappé no jugará el duelo que podría decretar campeón al Barcelona en la cara del Real Madrid. ¿Qué pasó?

Mbappé es duramente criticado por los hinchas del Madrid, y esta decisión no hace más que lanzar leña al fuego.

Al parecer, el caos no cesa en el Real Madrid. Esta vez, por una decisión que generó muchísima polémica: Kylian Mbappé quedó afuera de la convocatoria para visitar este domingo a las 16 (hora argentina) al Barcelona en el Camp Nou, en un clásico que puede definir la Liga de España.

La decisión volvió a poner el foco sobre el delantero francés en medio de un clima cada vez más tenso dentro del club. Según informó la Casa Blanca, el ex PSG todavía no logró recuperarse de la molestia muscular que arrastra desde el 24 de mayo y le impide entrenarse con normalidad.

El trasfondo de la sorpresiva ausencia de Mbappé en el clásico entre Barcelona y Real Madrid: ¿lesión o castigo? La ausencia de Mbappé llega rodeada de polémicas que en los últimos días hicieron ruido en España. Una de ellas fue el viaje que realizó a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, mientras transitaba la recuperación de su lesión. A eso se sumaron imágenes suyas dejando la Ciudad Deportiva de Valdebebas entre risas luego de la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Mbappe-a-Cagliari La foto de Mbappé en su viaje con Ester Expósito que generó bronca en el Real Madrid.

En la conferencia de prensa previa al clásico, Álvaro Arbeloa intentó bajar el tono de la situación y defendió públicamente al francés. “Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, señaló el DT.