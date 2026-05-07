Fuera Mbappé: la campaña que ya suma millones de firmas y sacude al Real Madrid

Mbappé quedó en el ojo de la tormenta y el Real Madrid arde. Lo que dicen en los medios es que está enamorado.

Se rompió la paciencia. Kylian Mbappé quedó en el centro de una tormenta en el Real Madrid tras una campaña digital que ya reunió más de dos millones de firmas para pedir su salida del club. El delantero francés quedó bajo fuego por sus últimos movimientos fuera de la cancha, justo en un tramo decisivo de la temporada.

El enojo con Mbappé crece en Madrid La movida nació bajo el lema “Mbappé Out” y se volvió viral en pocas horas. La petición online busca que los hinchas del Real Madrid expresen su rechazo hacia el delantero francés, en medio de un clima caliente por su ausencia en partidos importantes y algunas decisiones personales que no gustaron puertas adentro.

mbappé

El conflicto tomó fuerza luego de que Mbappé no estuviera ante Espanyol por molestias musculares. El atacante ya había salido golpeado del duelo frente al Betis, un partido que dejó al equipo de Álvaro Arbeloa en una situación complicada en La Liga. Desde ese momento, las críticas crecieron.

La situación empeoró cuando se conoció que el francés viajó a Italia durante su recuperación junto a Ester Expósito. Aunque el cuerpo técnico autorizó la salida, muchos hinchas cuestionaron el momento elegido. También hubo ruido dentro del plantel, según medios españoles, por la imagen que dejó el viaje en plena lucha por el campeonato.