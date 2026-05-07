Cómo salvar una planta de jade antes de que se pudra por completo

Pasa todo el tiempo. Muchas personas creen que la planta de jade necesita agua constante para verse verde y fuerte, pero ocurre lo contrario. El exceso de riego es la principal causa de raíces podridas en esta popular suculenta. Cuando eso sucede, las hojas se ablandan, el tallo pierde firmeza y la planta empieza a morir.

El árbol de jade, conocido como Crassula ovata, almacena agua en sus hojas y tallos. Por eso soporta mejor la sequía que el exceso de humedad. Expertos en jardinería coinciden en que el mayor error aparece cuando la tierra permanece mojada durante varios días seguidos.

Para evitar la pudrición de raíces, el primer paso es usar una maceta con agujeros de drenaje. El agua nunca debe quedar acumulada en el fondo. También conviene elegir un sustrato para cactus o suculentas, ya que deja pasar el aire y seca más rápido.

Otro punto importante es el riego. El árbol de jade no necesita agua cada pocos días. En primavera y verano alcanza con regar cuando la tierra esté seca. En invierno, muchas veces basta con una sola vez al mes.

Con este abono casero, tu planta de jade crecerá como un arbusto Foto: Shutterstock Jade Foto: Shutterstock

Las señales de alerta aparecen rápido. Hojas amarillas, tallos blandos, manchas oscuras y mal olor en la base indican exceso de humedad. Si las raíces ya están dañadas, hay que sacar la planta de la maceta, cortar las partes podridas y cambiar toda la tierra.

La luz también juega un papel importante. El árbol de jade necesita varias horas de claridad y algo de sol suave para mantenerse fuerte. Los ambientes oscuros y húmedos favorecen los hongos y debilitan la planta.