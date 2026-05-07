El sweater tejido de Boca de $420.000 que hizo explotar las redes

Un sweater tejido de Boca se convirtió en una de las prendas más virales por su desorbitante precio: cuesta $420.000. La pieza fue creada por la marca Santas Tres y generó una ola de comentarios entre fanáticos, famosos y usuarios que quedaron sorprendidos.

Todo comenzó cuando una foto del sweater xeneize apareció en X. En pocas horas, la publicación se llenó de memes, elogios y críticas por el valor de la prenda. Mientras algunos usuarios cuestionaban el precio, otros preguntaban dónde conseguirlo antes de que se agotara.

El diseño nació en un pequeño atelier de Pilar, donde un grupo de mujeres trabaja de forma artesanal. La producción inicial fue mínima: apenas tres sweaters. Uno quedó para el cliente original, otro para su hijo y el tercero fue pensado para Franco Colapinto, quien tiene relación con esa familia.

Aunque el piloto argentino todavía no ha mostrado la prenda, desde la marca admitieron que esperan ese momento con ansiedad. Según contaron, una simple historia de Instagram de Colapinto podría cambiar el futuro del emprendimiento y abrirles puertas gigantes dentro del mundo de la moda.

Embed - Griseldasiciliani Tiene Nuestro Sweater

La repercusión no terminó ahí. Griselda Siciliani se contactó con las chicas y compró uno de los sweaters. Lo mismo hizo Giannina Maradona, que pidió un modelo personalizado. También comenzaron charlas para acercar prendas al entorno de Leandro Paredes y su pareja.

Las críticas por el precio fueron fuertes, aunque desde Santas Tres defendieron el trabajo detrás de cada pieza. Explicaron que cada sweater demanda muchas horas de confección, materiales caros y un proceso largo. Además, remarcaron que se trata de una marca de nicho con producción limitada.

La idea surgió después del éxito que tuvieron con un sweater inspirado en la Selección argentina. Al principio dudaban del impacto que tendría un modelo de fútbol argentino, pero un cliente fanático de Boca cambió todo. Hoy, el sweater viral ya es uno de los objetos más deseados entre los hinchas.