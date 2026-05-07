La deliciosa receta de polvorones con almendras que no falla

La receta de polvorones con almendras es uno de los grandes clásicos de la repostería española, especialmente durante la Navidad. Estos dulces destacan por su textura delicada y su intenso sabor a almendra . Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de un sabor auténtico y tradicional.

Paso a paso para crear unos polvorones con almendras deliciosos

Precalienta el horno a 170 °C.

Extiende la harina en una bandeja y tuéstala en el horno durante 15 minutos, removiendo a mitad de cocción.

en una bandeja y tuéstala en el horno durante 15 minutos, removiendo a mitad de cocción. Deja enfriar completamente la harina .

. En un bol, mezcla la harina tostada, la almendra molida, el azúcar glass y la canela .

tostada, la molida, el y la . Añade la manteca de cerdo y mezcla hasta obtener una masa homogénea.

de y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Estira la masa con un grosor de aproximadamente 1,5 cm.

con un grosor de aproximadamente 1,5 cm. Corta los polvorones con un molde redondo.

con un molde redondo. Colócalos en una bandeja y hornéalos durante 15–20 minutos.

Deja enfriar completamente antes de manipularlos.

Espolvorea azúcar glass antes de servir.

Una receta perfecta para celebraciones Una receta perfecta para celebraciones Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los polvorones con almendras son un símbolo de la repostería tradicional española y uno de los dulces más apreciados durante las fiestas navideñas. Su textura quebradiza y su sabor intenso a almendra los convierten en un bocado único y lleno de tradición. Aunque su preparación requiere algunos cuidados, como tostar correctamente la harina y dejar enfriar bien las piezas, el resultado merece totalmente la pena. Además, se conservan perfectamente durante varios días en recipientes herméticos, lo que los hace ideales para preparar con antelación. Servidos junto a café, té o licor dulce, aportan un toque casero y auténtico a cualquier celebración. Sin duda, esta receta mantiene viva una de las tradiciones más queridas de la gastronomía española. ¡A celebrar!.