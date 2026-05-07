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Receta de torta de peras: paso a paso para un postre casero irresistible

Torta de peras: una receta húmeda, suave y fácil, ideal para esos días en los que sientes antojo de algo dulce.

Candela Spann

Esta receta la prepararás una y otra vez

Esta receta la prepararás una y otra vez

Shutterstock

Esta receta de torta de peras es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y delicada. Las peras aportan suavidad y un dulzor natural que combina perfecto con la masa esponjosa. Es una torta fácil, perfecta para meriendas, desayunos o cualquier momento especial. ¡Manos a la obra!.

Receta deliciosa de torta de peras
Receta deliciosa de torta de peras

Receta deliciosa de torta de peras

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Peras — 3 unidades
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Canela — 3 gramos

Paso a paso para crear una torta de peras deliciosa

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las peras en láminas o cubos.

5- Agregar parte de las peras a la mezcla.

6- Volcar en un molde y distribuir el resto por encima.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que la torta esté dorada.

Con ingredientes simples esta receta es deliciosa
Con ingredientes simples esta receta es deliciosa

Con ingredientes simples esta receta es deliciosa

De la cocina a la mesa

La torta de peras es una opción clásica y muy delicada para disfrutar algo casero. Esta receta logra una textura húmeda y suave gracias a la fruta, que además aporta un sabor dulce y natural. Es ideal para acompañar el mate, el café o el en cualquier momento del día. Además, se puede servir tibia o fría y combinar con crema o helado. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta torta casera es práctica, rendidora y perfecta para quienes disfrutan de sabores suaves y elegantes. ¡A disfrutar!.

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