Receta de torta de peras: paso a paso para un postre casero irresistible

Esta receta de torta de peras es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y delicada. Las peras aportan suavidad y un dulzor natural que combina perfecto con la masa esponjosa. Es una torta fácil, perfecta para meriendas, desayunos o cualquier momento especial. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Harina leudante — 250 gramos

Azúcar — 180 gramos

Huevo — 3 unidades (180 gramos)

Leche — 120 mililitros

Aceite — 100 mililitros

Peras — 3 unidades

Esencia de vainilla — 5 gramos

Canela — 3 gramos

Paso a paso para crear una torta de peras deliciosa

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las peras en láminas o cubos.

5- Agregar parte de las peras a la mezcla.

6- Volcar en un molde y distribuir el resto por encima.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que la torta esté dorada.

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De la cocina a la mesa

La torta de peras es una opción clásica y muy delicada para disfrutar algo casero. Esta receta logra una textura húmeda y suave gracias a la fruta, que además aporta un sabor dulce y natural. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té en cualquier momento del día. Además, se puede servir tibia o fría y combinar con crema o helado. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta torta casera es práctica, rendidora y perfecta para quienes disfrutan de sabores suaves y elegantes. ¡A disfrutar!.