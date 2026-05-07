Bizcochuelo fácil y saludable: la receta simple llena de sabor para tus meriendas

Sorprende con un bizcochuelo integral fácil de preparar, una opción saludable y llena de sabor para tus momentos dulces.

Para los que buscan una opción dulce para la merienda, hay un bizcochuelo integral que es la solución ideal. Se trata de una receta sencilla que tiene como resultado una miga bien húmeda y con el sabor de lo casero.

Bizcochuelo: ingredientes Huevos : 2 unidades.

2 unidades. 100 g de azúcar mascabo o, en su defecto, 3 cucharadas de miel.

80 ml de aceite (girasol o coco funcionan perfecto).

150 ml de leche, ya sea vacuna o de origen vegetal.

180 g de harina integral y 1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Se puede sumar una manzana rallada o una banana pisada para una textura más tierna. En primer lugar, en un recipiente, batir los huevos con el endulzante elegido hasta lograr una consistencia clara. Luego, integrar el aceite y la leche mezclando con energía. Añadir la vainilla y luego incorporar la harina integral y el polvo de hornear con movimientos suaves hasta que no queden grumos.

Para la cocción, se coloca la mezcla en un molde aceitado o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C por aproximadamente media hora. Notarán que está listo cuando, al pincharlo, el palillo salga seco.