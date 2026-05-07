Las 5 razas de perros que menos pelo dejan en casa

Convivir con una mascota en casa es lidiar con pelos en sillones, ropa y pisos. Eso es difícil de cambiar, sin embargo, hay algunas razas que se destacan por perder menos pelo que otras, algo ideal para quienes buscan una convivencia más limpia o sufren alergias leves.

Aunque en ningún perro vamos a encontrar que no pierda pelo, expertos en mascotas coinciden en que ciertas razas tienen una caída de pelo mucho más reducida gracias a las características de su pelaje.

El Caniche es uno de las razas más elegidas para convivir en departamentos y uno de sus beneficios para esto, además de ser pequeño, es que no pierde mucho pelo. Su pelaje rizado retiene gran parte de pelo muerto. En este sentido, es una alternativa ideal para quienes tienen problemas de alergia.

La alimentación y la salud influyen en la cantidad de pelo que pierde cada mascota. Foto: Shutterstock

El Schnauzer también se encuentra entre las razas que menos pelo pierden. Al tener una doble capa de pelo requiere mantenimiento y cepillado frecuento, lo que ayuda a reducir notablemente la caída. En esta raza podemos encontrar versiones mini, medianas y grandes, por lo que también se adaptan a diferentes estilos de vida.

Yorkshire Terrier

Esta raza de perro requiere cuidados especiales en cuanto a su pelaje largo y sedoso pero resulta una de las razas más hipoalergénicas que podemos encontrar. Tiene un pelaje similar al cabello humano, lo que hace que la pérdida de pelo sea menor comparada con otras razas.

yorkshire-terrier, mascota, raza de perro Aunque tiran menos pelo, estos perros también necesitan cepillado y cuidados frecuentes. PINTEREST

Shih Tzu

El Shih Tzu pierde poco pelo si recibe cuidados y cepillados regulares. Aunque su manto es largo, gran parte del pelo queda retenido y no se dispersa fácilmente por el hogar.

Bichón Frisé

Similar al Caniche, el Bichón Frisé es otra de las razas conocidas por su baja caída de pelo. Su pelaje esponjoso necesita mantenimiento frecuente, pero justamente eso ayuda a evitar que el pelo termine en muebles y ropa. También son perros juguetones, afectuosos y muy buscados para la vida en interiores.

Un detalle importante antes de elegir una mascota

Aunque estas razas pierden menos pelo, todas necesitan higiene, cepillado y cuidados periódicos para mantener el pelaje sano. La alimentación, el estrés y la salud también influyen en cuánto pelo puede perder un perro, incluso dentro de las razas consideradas “de baja caída”.