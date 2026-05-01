Las mejores razas de perros para familias con niños

Seleccionar un perro para un hogar con niños requiere considerar temperamento y energía. Conoce las razas más recomendadas para una convivencia armoniosa.

Algunas razas de perros son más pacientes y sociables con niños que otras. Foto: Shutterstock

Elegir un perro cuando hay niños en casa no es una decisión menor. Más allá de la ternura, es importante tener en cuenta el temperamento, la paciencia y el nivel de energía de las razas. Algunos perros son naturalmente más sociables, tolerantes y protectores, lo que los convierte en excelentes compañeros para los más chicos.

Entre las opciones más conocidas y clásicas se encuentra el Golden Retriever. Este perro es considerado uno de los más amigables por su inteligencia y su gran paciencia. Disfruta del juego y se adapta bien a la convivencia con niños. En la misma línea, se encuentra el Labrador. Algo a tener en cuenta con estas mascotas es que necesitan espacio para correr ya que tienen mucha energía.

Otras razas de perros ideales para familias Otra alternativa es el Beagle, un perro curioso, activo y muy sociable. Su tamaño mediano y su carácter juguetón lo convierten en un gran compañero para chicos con energía. También el Bulldog se destaca por su temperamento tranquilo y su paciencia, ideal para ambientes más relajados.

Para quienes buscan perros pequeños, el Poodle (caniche) es una excelente opción. Es inteligente, fácil de entrenar y muy afectuoso con la familia. Además, su tamaño lo hace adaptable a departamentos o espacios reducidos.

MASCOTAS Los perros significan un importante vínculo para los niños Foto: SHUTTERSTOCK Los perros pueden ser grandes compañeros para el crecimiento de los niños. Foto: Shutterstock