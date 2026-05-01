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La receta secreta del bizcocho ciambella italiano: fácil y deliciosa

Receta de ciambella, un bizcocho italiano esponjoso, simple y perfecto para desayunos o meriendas caseras.

Candela Spann

El secreto revelado del bizcocho ciambella en esta receta

El secreto revelado del bizcocho ciambella en esta receta

Shutterstock

Esta receta de ciambella es un clásico italiano ideal para quienes buscan un bizcocho simple, esponjoso y muy aromático. Su forma de anillo y su textura suave la hacen perfecta para desayunos o meriendas. Es una pepración fácil, casera y deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Receta fácil de ciambella
Receta f&aacute;cil de ciambella

Receta fácil de ciambella

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina de trigo — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Ralladura de limón — 5 gramos

Paso a paso para crear un bizcocho ciambella delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

3- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde tipo savarín enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la ciambella esté dorada.

Prepará un bizcocho ciambella delicioso
Prepar&aacute; un bizcocho ciambella delicioso

Prepará un bizcocho ciambella delicioso

De la cocina a la mesa

La ciambella es uno de los bizcochos más tradicionales de la repostería italiana. Esta receta se caracteriza por su textura esponjosa, su aroma suave y su versatilidad. Es ideal para acompañar el café, el té o incluso para servir con frutas o mermeladas. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, lo que la convierte en una opción práctica para cualquier día. Su forma de anillo la hace atractiva y fácil de servir. Esta ciambella casera es un clásico simple, delicioso y perfecto para disfrutar en familia. ¡A disfrutar!.

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