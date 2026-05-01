La receta secreta del bizcocho ciambella italiano: fácil y deliciosa

Esta receta de ciambella es un clásico italiano ideal para quienes buscan un bizcocho simple, esponjoso y muy aromático. Su forma de anillo y su textura suave la hacen perfecta para desayunos o meriendas. Es una pepración fácil, casera y deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

3- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde tipo savarín enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la ciambella esté dorada.

Prepará un bizcocho ciambella delicioso Prepará un bizcocho ciambella delicioso Shutterstock

De la cocina a la mesa

La ciambella es uno de los bizcochos más tradicionales de la repostería italiana. Esta receta se caracteriza por su textura esponjosa, su aroma suave y su versatilidad. Es ideal para acompañar el café, el té o incluso para servir con frutas o mermeladas. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, lo que la convierte en una opción práctica para cualquier día. Su forma de anillo la hace atractiva y fácil de servir. Esta ciambella casera es un clásico simple, delicioso y perfecto para disfrutar en familia. ¡A disfrutar!.