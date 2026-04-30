Milanesa de pollo: la receta fácil y deliciosa que triunfa en casa

Esta receta de milanesa de pollo rellena con jamón y queso es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y muy sabrosa. La combinación logra un interior cremoso y un exterior crocante. Es una preparación fácil, perfecta para compartir en familia o sorprender con un clásico mejorado. ¡Manos a la obra!.

Probá esta receta de milanesa rellena con jamón y queso

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Paso a paso para crear una milanesa de pollo rellena deliciosa

1- Abrir las pechugas de pollo en forma de bolsillo.

2- Colocar dentro el jamón cocido y el queso.

3- Cerrar bien presionando los bordes.

4- Pasar por harina de trigo, luego por huevo y finalmente por pan rallado.

5- Calentar el aceite en una sartén.

6- Freír las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados.

7- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

8- Servir las milanesas calientes con la guarnición elegida.

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De la cocina a la mesa

Las milanesas de pollo rellenas con jamón y queso son una versión más completa y tentadora de un clásico argentino. Esta receta combina una cobertura crocante con un interior fundido que las hace irresistibles. Son ideales para acompañar con ensaladas, papas o puré. Además, se pueden hacer fritas o al horno según la preferencia. Es una opción rendidora, práctica y muy sabrosa para cualquier día. Perfectas para grandes y chicos, estas milanesas caseras elevan una preparación tradicional a otro nivel. ¡A disfrutar!.