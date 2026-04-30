Milanesa de pollo: la receta fácil y deliciosa que triunfa en casa
Receta de milanesa de pollo rellena con jamón y queso, crocante por fuera y cremosa por dentro, ideal para compartir.
Esta receta de milanesa de pollo rellena con jamón y queso es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y muy sabrosa. La combinación logra un interior cremoso y un exterior crocante. Es una preparación fácil, perfecta para compartir en familia o sorprender con un clásico mejorado. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Pechuga de pollo — 4 unidades
- Jamón cocido — 200 gramos
- Queso — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Pan rallado — 200 gramos
- Harina de trigo — 100 gramos
- Aceite — 300 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una milanesa de pollo rellena deliciosa
1- Abrir las pechugas de pollo en forma de bolsillo.
2- Colocar dentro el jamón cocido y el queso.
3- Cerrar bien presionando los bordes.
4- Pasar por harina de trigo, luego por huevo y finalmente por pan rallado.
5- Calentar el aceite en una sartén.
6- Freír las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados.
7- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
8- Servir las milanesas calientes con la guarnición elegida.
De la cocina a la mesa
Las milanesas de pollo rellenas con jamón y queso son una versión más completa y tentadora de un clásico argentino. Esta receta combina una cobertura crocante con un interior fundido que las hace irresistibles. Son ideales para acompañar con ensaladas, papas o puré. Además, se pueden hacer fritas o al horno según la preferencia. Es una opción rendidora, práctica y muy sabrosa para cualquier día. Perfectas para grandes y chicos, estas milanesas caseras elevan una preparación tradicional a otro nivel. ¡A disfrutar!.