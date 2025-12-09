Milanesa a la napolitana: receta completa para obtener una cobertura cremosa y una base bien crocante
Receta para cocinar una milanesa a la napolitana con salsa, jamón y queso fundido, para quienes buscan un plato contundente y típico de la cocina argentina.
La milanesa a la napolitana siempre aparece como ese plato que reconforta por lo crocante, y por esa capa generosa de salsa, jamón y queso que se derrite apenas sale del horno. Es un clásico argentino absoluto, perfecto para cuando querés algo contundente pero fácil, sin caer en recetas eternas o técnicas raras.
Además, es una preparación que se adapta sin drama, porque funciona con carne vacuna, pollo o incluso berenjenas; acepta quesos distintos y salsas caseras o compradas; y nunca falla como plato principal.
Ingredientes
-
4 milanesas de carne (nalga, cuadrada o bola de lomo)
2 huevos
1 taza de pan rallado
1 taza de harina
1 taza de salsa de tomate
4 fetas de jamón cocido
200 g de mozzarella o queso cremoso
Orégano
Sal y pimienta
Aceite para freír
Paso a paso de la receta
-
Salpimentá las milanesas de ambos lados para que la carne ya tenga sabor desde el principio.
Armá la estación de empanizado: en un plato pongo harina; en otro mezclá los huevos con sal y pimienta; y en un tercero acomodá el pan rallado.
Pasá cada milanesa por harina, cubriendo bien toda la superficie para que el huevo se adhiera de forma pareja.
Sumerjí en el huevo batido, dejando que se impregnen completamente.
Pasá por pan rallado, presionando con las manos para fijar la cobertura y lograr una costra más crocante.
Calentá una sartén profunda con aceite a temperatura media-alta y, cuando está bien caliente, freí cada milanesa hasta dorar ambos lados. Luego retiralas y apoyalas en papel absorbente.
Colocá las milanesas en una placa para horno. En la superficie, distribuí una o dos cucharadas de salsa de tomate.
Acomodá una feta de jamón cocido sobre cada una y luego cubrí con abundante mozzarella.
Espolvoreá orégano para sumar aroma.
Llevá la placa al horno fuerte durante unos minutos, hasta que el queso se derrite y toma un tono levemente dorado.
Serví inmediatamente, acompañando con papas fritas, puré o ensalada. ¡Y listo!