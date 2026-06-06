Donas en casa: prepará las más ricas con esta receta paso a paso
Cada primer viernes de junio se celebra a las donas. El día ya pasó, pero qué mejor manera de conmemorarlas que con una receta fácil de hacer en casa.
Cada primer viernes de junio se celebra el Día Mundial de la Dona, una efeméride que nació en Estados Unidos por el Ejército de Salvación en 1938 para honrar a las mujeres voluntarias de la Primera Guerra Mundial que regalaban este dulce a los soldados. La historia de la dona se remonta a los siglos XVII, cuando inmigrantes de los Países Bajos llevaron sus "olykoeks" (pasteles de aceite) a América del Norte.
El agujero central no es decorativo, sino que permite que la masa se cocine uniformemente en la grasa caliente. Cabe aclarar que con esta receta se hace donas esponjosas, y no las versiones rápidas con polvo de hornear. El truco está en la temperatura del aceite: 180°C es el punto exacto donde se doran por fuera y cocinan por dentro sin absorber grasa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 250 ml de leche tibia
- 50 g de azúcar
- 50 g de manteca derretida
- 1 huevo
- 10 g de levadura fresca (o 1 sobre seco)
- 1/2 cucharadita de sal
- Aceite para freír
Para el glaseado
- 2 tazas de azúcar impalpable
- 4-5 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
- Mezclar la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- En un bowl, combinar la harina y la sal. Agregar la mezcla de levadura, el huevo y la manteca derretida. Amasar 8 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrir con film y dejar levar 1 hora en lugar cálido, hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar la masa, estirar hasta 1 cm de espesor. Cortar círculos de 8 cm con un agujero central de 3 cm. Reunir los recortes, estirar y cortar de nuevo.
- Colocar las donas en bandejas enharinadas, dejar levar 30 minutos más.
- Calentar aceite a 180°C. Freír 2-3 donas por tanda, 1 minuto por lado, hasta dorar. Escurrir sobre papel absorbente.
- Mezclar el azúcar impalpable con la leche y vainilla hasta obtener un glaseado fluido. Sumergir cada dona caliente por un lado, dejar escurrir sobre una rejilla. ¡Y listo!