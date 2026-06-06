Donas en casa: prepará las más ricas con esta receta paso a paso

Cada primer viernes de junio se celebra el Día Mundial de la Dona, una efeméride que nació en Estados Unidos por el Ejército de Salvación en 1938 para honrar a las mujeres voluntarias de la Primera Guerra Mundial que regalaban este dulce a los soldados. La historia de la dona se remonta a los siglos XVII, cuando inmigrantes de los Países Bajos llevaron sus "olykoeks" (pasteles de aceite) a América del Norte.