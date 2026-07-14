Mini donas sin harina y sin azúcar: probalas que son increíbles
Descubrí la receta de mini donas sin harina ni azúcar, perfectas para un gusto dulce y saludable, que destacan por su esponjosidad y aroma a vainilla.
Las mini donas sin harina y sin azúcar son una de las recetas más saludables para darse un gusto dulce sin culpas. Preparadas con harina de almendras y endulzadas con stevia o edulcorante, quedan tiernas, esponjosas y con un delicioso aroma a vainilla. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, estas mini donas demuestran que no hacen falta harinas refinadas ni azúcar para lograr un resultado espectacular. Con pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, conseguirás unas mini donas suaves, húmedas y perfectas para decorar a gusto.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 200 gr de harina de almendras
- 2 huevos
- 80 ml de leche
- 2 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde para mini donas.
- Batí los huevos con la stevia o el edulcorante. Agregá la leche y la vainilla.
- Incorporá la harina de almendras y el polvo para hornear, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Llená los moldes hasta aproximadamente ¾ de su capacidad.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que las donas estén apenas doradas.